Aumento de taxis en Cipolletti: la tarifa sube un 14%
Se trata del primer incremento en el año, el cual actualiza la bajada de bandera y el valor de la ficha tanto en horario diurno como nocturno.
Desde hoy rigen los nuevos valores para el servicio de taxis en Cipolletti, tras la publicación de la Resolución Municipal 040/26 del Boletín Oficial N° 647. La suba representa un 14% respecto a los valores anteriores.
El aumento inicialmente había sido dispuesto para el 18 de noviembre del año pasado, sin embargo el Intendente de la Municipalidad resolvió aplazarlo a pedido de la Asociación Civil de Titulares de Taxis y del Departamento de Transporte.
La actualización contempla la bajada de bandera, el costo de la ficha cada 100 metros y el tiempo de espera cada 30 segundos en horario diurno y nocturno.
Según la Resolución 1576/25 del Boletín Oficial 634, en horario diurno (de 6 a 22) la bajada de bandera queda en $1.680 y el kilometraje en $200 al igual que el tiempo de espera.
Mientras que en horario nocturno (de 22 a 6) la bajada de bandera tiene un valor $1.980 y la ficha como los 30 segundos de espera $240.
Además determina que cada automóvil deberá «exhibir en un lugar visible para el usuario los nuevos valores, previa verificación y autorización correspondiente por el área competente».
