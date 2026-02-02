Aumento de taxis en Cipolletti: la tarifa sube un 14%

Los móviles deberán exhibir en un lugar visible para el usuario los nuevos valores. (Foto: archivo)

Desde hoy rigen los nuevos valores para el servicio de taxis en Cipolletti, tras la publicación de la Resolución Municipal 040/26 del Boletín Oficial N° 647. La suba representa un 14% respecto a los valores anteriores.

El aumento inicialmente había sido dispuesto para el 18 de noviembre del año pasado, sin embargo el Intendente de la Municipalidad resolvió aplazarlo a pedido de la Asociación Civil de Titulares de Taxis y del Departamento de Transporte.

La actualización contempla la bajada de bandera, el costo de la ficha cada 100 metros y el tiempo de espera cada 30 segundos en horario diurno y nocturno.

Según la Resolución 1576/25 del Boletín Oficial 634, en horario diurno (de 6 a 22) la bajada de bandera queda en $1.680 y el kilometraje en $200 al igual que el tiempo de espera.

Mientras que en horario nocturno (de 22 a 6) la bajada de bandera tiene un valor $1.980 y la ficha como los 30 segundos de espera $240.

Además determina que cada automóvil deberá «exhibir en un lugar visible para el usuario los nuevos valores, previa verificación y autorización correspondiente por el área competente».