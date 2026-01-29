Cipolletti refuerza la puesta en valor de espacios públicos con acciones de reciclaje, mantenimiento y nuevos juegos

En el marco de una política orientada al cuidado de espacios verdes y la modernización de la ciudad, el municipio de Cipolletti avanza con la reubicación de dispositivos de reciclaje, la reparación de espacios públicos vandalizados y la instalación de nuevos juegos infantiles inclusivos en plazas y paseos.

Reubicación y mejora de pileros, puntos limpios y recolección de residuos electrónicos

Con el objetivo de fortalecer «las acciones a favor del cuidado del medioambiente y de la promoción de prácticas que minimicen el impacto ambiental», el gobierno local recuerda a los vecinos el lugar de los Pileros, los Puntos Limpios y los espacios habilitados para la recepción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

En ese marco, se informó que los pileros fueron relocalizados y mejorados para su correcta utilización en las diferentes dependencias como: la Delegación Municipal, Servicios Públicos, Fiscalización DVNe, el Complejo Deportivo Municipal Ex Corpofrut y la Delegación de Las Perlas. Estos dispósitivos permiten «la disposición segura de pilas de uso doméstico agotadas o en desuso, evitando que contaminen el ambiente.

Además, se pusieron en funcionamiento nuevos Puntos Limpios con el fin de prevenir la generación de focos infecciosos y reordenar los espacios públicos. Los mismos se encuentran ubicados en los barrios Manzanar, Parque Norte y en la Delegación Municipal DVNe, y permiten la separación de plástico, vidrio, papel y cartón, y aluminio. Desde el Ejecutivo se solicita a los vecinos el cuidado y uso responsable de estos espacios.

En otro orden, continúa la recepción de RAEE en la Secretaría de Servicios Público, ubicada en Saturnino Franco 2050, de lunes a viernes de 7 a 14. Allí se reciben aparatos electrónicos en desuso como computadoras, monitores, teléfonos celulares, televisores y electrodomésticos chicos con excepción de tóner y aparatos voluminosos.

Repararán y repondrán elementos vandalizados en espacios verdes

La gestión lleva adelante trabajos de reparación y puesta en valor en distintos espacios públicos que fueron vandalizados en el sector del Paseo del Ferrocarril. Las tareas se concentran en la Casa de la Música, su Anexo, el Registro Civil y la Casa del Escritor.

Los trabajos incluyen limpieza general, remoción de grafitis y repintado de superficies, con el objetivo de recuperar estos espacios de uso comunitario. Desde la Secretaría de Obras Públicas se informó que las tareas que comenzarón el lunes se extenderán durante aproximadamente una semana.

En este sentido, desde la Municipalidad solicitan a los vecinos colaborar con el cuidado de los espacios públicos y realizar la denuncia ante hechos vandálicos a través de la Central de Atención al Ciudadano, comunicándose al 147.

Renuevan espacios verdes en diferentes partes de la ciudad

El plan de renovación integral de juegos infantiles en plazas y espacios verdes sigue avanzando en puntos clave con el objetivo de crear «lugares de encuentro y diversión para toda la familia»

En el Paseo de la Familia ya se instalaron varios juegos, entre ellos un refugio del bosque con casas de actividades y toboganes, una calesita integradora, un juego tipo antenna, un pórtico lineal triple de hamacas y nuevo equipamiento urbano como bancos comunitarios y cestos de residuos. Además, el sector cuenta con un piso continuo de caucho antigolpes de 30 milímetros de espesor.

Durante esta semana avanzan los trabajos en la plaza ubicada sobre calle Fernández Oro casi Brentana, en el Paseo del Ferrocarril, donde se instalarán nuevos juegos como trencito, calesitas, estructuras temáticas, resortes y hamacas integradoras.

El plan continuará en Parque Norte, Parque Rosauer, Isla Jordán y otras plazas, priorizando juegos inclusivos, no tóxicos, con filtro UV y materiales resistentes que garanticen «durabilidad y accesibilidad».