Cipolletti licita la obra de alumbrado público para la bicisenda de la Ruta Provincial 65

El Secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, destacó que la iluminación de la bicisenda se articulará con el alumbrado total de la traza provincial. (Foto: archivo).

La Municipalidad de Cipolletti lanzó una licitación para la ejecución de la obra de alumbrado público de la bicisenda ubicada sobre la Ruta Provincial 65, en el tramo comprendido entre la calle Salto y Puente 83.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el Secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, resaltó la relevancia de la obra. Explicó que se trata de un proyecto que es «solicitado hace mucho tiempo» debido a que «la conectividad a Fernández Oro vía la bicisenda es muy importante desde que fue ejecutada».

Según indicó el funcionario municipal, la iniciativa comprenderá 135 columnas metálicas de 5 metros con «una luminaria tipo park», mientras que el cableado será subterráneo. La distancia aproximada -estimó- es de 2.4 kilómetros.

«Poder ejecutar esta obra fue posible por una decisión de Rodrigo (Buteler, intendente) a fin de garantizar la seguridad de los ciclistas y también de poner en valor este acceso tan importante a nuestra ciudad», destacó Zovich.

De acuerdo con lo informado oficialmente, la apertura de sobres se realizará el martes 11 de febrero a las 9 en el noveno piso de la Dirección de Obras e Infraestructura (DOI), ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen 379, Torre Gamma.

El presupuesto asignado para la obras es de $ 268,6 millones, y el plazo de ejecución previsto es de 120 días de corrido desde el inicio de los trabajos.

En cuanto a la adquisición de la documentación, la venta de pliegos estará disponible hasta el 4 de febrero, con un valor establecido en $100 mil. Las consultas podrán realizarse hasta el jueves 5 de febrero, a través de los teléfonos 449 4900, internos 1062 y 1072, o mediante el correo electrónico doi@cipolletti.gob.ar

Obras complementarias en la Ruta 65 a la altura de Cipolletti

Además, habrán intervenciones paralelas en el sector. Según adelantó el responsable del área, «se van a realizar reparaciones en todos los sectores que dificultan hoy el tránsito seguro de los ciclistas«.

Sumado a esto, el referente recordó que existe existe un compromiso por parte del Gobierno provincial para ejecutar, a través del área de Obras Públicas, el alumbrado total de la Ruta Provincial 65 en el mismo tramo.

En este sentido, concluyó que «no faltará mucho para que también tengamos el alumbrado vial desde la calle Perón hasta Puente 83″.