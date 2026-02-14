La mutual de Levi en Neuquén: qué se sabe del hombre que retiró $350 millones en efectivo

Uno de los allanamientos del viernes 30 de enero fue en pleno centro de Neuquén capital. (Foto: Matías Subat)

A dos semanas de los allanamientos que dieron un vuelco en la investigación de la mutual del sindicalista Juan Carlos Levi, de la Uocra de Neuquén, aún se desconoce el paradero de la persona que retiró 350 millones de pesos en efectivo y se los llevó con un destino igual de enigmático.

¿Qué se sabe de este hombre que sería joven y al parecer sin lazos de parentesco con el grupo Levi-Barahona? La fiscalía exhibe poco apuro en encontrarlo: no pidió su captura ni lo considera prófugo.

Facundo David Irrazábal tiene alrededor de 25 años, según los datos que pudo obtener este diario. El viernes 30 de enero los investigadores de Delitos Económicos allanaron la casa de su madre en Rincón de los Sauces.

Primer dato llamativo: se trata de una ciudad asociada con otros dirigentes de la construcción distintos de Levi cuyo territorio es Añelo.

Mutual y afiliaciones

Como viene informando diario RÍO NEGRO, la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores de Neuquén recaudó en el primer semestre del 2025 un total de 1.002.646.526,77 pesos, a través del descuento del 3% de la quincena a sus afiliados. Ese período de tiempo es el que investiga la fiscalía de Delitos Económicos.

¿Las afiliaciones fueron voluntarias o compulsivas? Ahí hay un tema para poner el foco. Un grupo de trabajadores, con el patrocinio del abogado Maximiliano Gómez, pretende que les reintegren el dinero que les descontaron -según ellos- bajo coacción.

Transferencia y retiro

De acuerdo con los registros a los que accedieron la fiscal Rocío Rivero y el fiscal Pablo Vignaroli, el 27 de enero del 2025 le hicieron una transferencia de 350 millones de pesos de la cuenta de la mutual a la cuenta de Irrazábal.

Otro punto oscuro: el joven retiró todo el dinero en efectivo, de una sola vez. Las fuentes consultadas no precisaron ni la fecha, ni el lugar ni la entidad donde lo hizo.

Irrazábal le habría facturado «servicios empresariales». ¿Cuáles?, es el tercer punto por ahora sin explicación. Consultas realizadas en Rincón de los Sauces obtuvieron como resultado que figura o figuró al frente de una empresa que se presentó a alguna licitación; es información pública que tiene deudas en cuatro bancos pero en todos está en situación 1 (normal), no mucho más.

Qué pasó en otros casos

La cuestión es que quince días después del allanamiento, Irrazábal no designó defensor. La fiscalía, por ahora, tampoco pidió su paradero y menos su captura.

La experiencia indica que en casos similares, la persona busca establecer contacto con los investigadores a través de alguna vía y conocer lo que hay en el expediente, aunque sea de manera extraoficial.

La inquietud es lógica: lo primero que quiere saber es si corre peligro de quedar detenido en caso de presentarse.

No parece ser la situación de Irrazábal, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Abundan en cambio las versiones de que tomó contacto con abogados y que trata de conocer cuál sería su situación en caso de presentarse de manera espontánea.