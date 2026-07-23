Chapelco inaugura una nueva telecabina que cambia la experiencia en la montaña

La nueva telecabina une la Base con la cota 1.600 en unos cinco minutos y transporta hasta 3.000 personas por hora. Fotos: Prensa Chapelco

San Martín de los Andes se prepara para vivir un momento histórico en su montaña. Mañana, el Centro de Esquí Chapelco inaugurará oficialmente su nueva telecabina, una megaobra que promete transformar la manera de disfrutar la nieve y que marca un antes y un después en la historia del centro de esquí neuquino.

El nuevo sistema une la Base del cerro con la cota 1600 en apenas cinco minutos y tiene una capacidad de transporte de 3.000 personas por hora, el triple del medio que reemplaza. La incorporación de esta tecnología busca reducir tiempos de espera, mejorar la circulación de los visitantes y elevar la experiencia de esquiadores y turistas.

La telecabina fue fabricada por POMA, uno de los referentes mundiales en sistemas de montaña. Cuenta con 62 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una, diseñadas para brindar mayor confort y seguridad durante el ascenso. Las nuevas estaciones de salida y llegada fueron construidas con amplios paneles vidriados, siguiendo el modelo de los grandes centros invernales europeos.

La temporada de invierno llegó con una renovación integral que incluye nuevos servicios, tecnología y mejoras en la montaña.

Desde el cerro informaron que durante el acto inaugural, previsto para mañana, el servicio de la telecabina permanecerá interrumpido durante aproximadamente una hora. En ese lapso, los esquiadores con nivel avanzado podrán acceder a las pistas utilizando la Silla Triple.

Chapelco también abre la carrera hacia el Tetratlón 2026

Mientras el cerro celebra la llegada de su nueva infraestructura, también abrió las inscripciones para una de las competencias más emblemáticas de la Patagonia: el Tetratlón Chapelco 2026. La tradicional prueba multidisciplinaria se realizará el sábado 29 de agosto de 2026 y recorrerá unos 85 kilómetros atravesando algunos de los paisajes más impactantes del Parque Nacional Lanín, el Cerro Chapelco y San Martín de los Andes.

La competencia comenzará en la Base del cerro con una etapa inicial de 15 kilómetros de esquí. Luego continuará con 44 kilómetros de mountain bike por caminos de montaña, 10 kilómetros de kayak sobre el Lago Lácar y finalizará con 15 kilómetros de running por senderos y calles de la ciudad hasta llegar al Centro Cívico.

Los participantes podrán competir en modalidad individual, parejas o postas. El valor de inscripción es de $600.000 por persona para las categorías individual y parejas, mientras que las postas tienen un costo de $300.000 por integrante.

Las inscripciones se realizan a través de la tienda oficial de Chapelco. Los corredores podrán acceder al Pase FLEX de dos días para entrenamientos y reconocimiento de montaña, con retiro disponible 15 días antes de la competencia.

El Cerro Chapelco, ubicado a 20 minutos de San Martín de los Andes, comenzó la temporada invernal 2026 el 8 de julio y desde 2025 es operado por Transportes Don Otto S.A., que lleva adelante el plan de inversiones más ambicioso en la historia del centro de esquí.

Programa apertura de la nueva telecabina

12:00 h: Inicio del acto inaugural.

Inicio del acto inaugural. 12:03 h: Himno Nacional y Provincial.

Himno Nacional y Provincial. 12:15 h: Reconocimientos.

Reconocimientos. 12:20 h: Corte de cinta.

Corte de cinta. 12:25 h: Viaje inaugural en telecabina.

Viaje inaugural en telecabina. 12:30 h: Recorrido por Plataforma 1600.

Recorrido por Plataforma 1600. 12:45 h: Regreso a la Base.

Regreso a la Base. 12:50 h: Recorrido por las nuevas instalaciones: Rental y Lockers.

Recorrido por las nuevas instalaciones: Rental y Lockers. 13:00 h: Recepción en Parador La Base.

Pases: tienda.cerrochapelco.com.ar · Información: www.cerrochapelco.com.ar