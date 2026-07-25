Cerro Catedral en vacaciones de invierno: así se vive la experiencia más buscada en Bariloche

La postal del invierno en Bariloche: Cerro Catedral recibe a miles de visitantes con nieve y aventura.

Hay escenas que anuncian que las vacaciones de invierno ya están en marcha: chicos con cascos y antiparras esperando para comenzar su primera clase, familias que se reúnen para una foto frente a la montaña, grupos de amigos que organizan su jornada y esquiadores que llegan listos para aprovechar cada hora de nieve.

En Cerro Catedral, esa postal se repite todos los días y se transforma a cada momento. A las 9 de la mañana, con la apertura de los medios de elevación, comienza una nueva jornada que se extiende hasta las 17 horas. Durante esas ocho horas, visitantes de distintos puntos del país y del exterior encuentran diferentes maneras de vivir la montaña.

Para quienes dan sus primeros pasos, el sector de aprendizaje se convierte en uno de los lugares donde más historias suceden durante las vacaciones. Primero aprender a ponerse los esquíes, animarse a deslizarse, descubrir cómo frenar y volver a intentarlo después de una caída. Y finalmente, ese momento esperado en el que llega la primera bajada.

“Cada persona tiene su propio proceso. Lo más lindo es acompañar ese momento en que dejan los miedos atrás y logran hacer sus primeras bajadas”, cuenta Federico Martínez, instructor de esquí de Cerro Catedral.

Mientras algunos viven sus primeras experiencias sobre la nieve, otros aprovechan los medios Cipres y Princesita para ascender hasta la cota intermedia y disfrutar de la montaña desde otra perspectiva.

Más arriba, los esquiadores intermedios y avanzados pueden continuar explorando la montaña a través de la Telesilla Séxtuple Express y las telesillas Punta Nevada, Lynch y La Hoya, que permiten acceder a diferentes sectores y recorridos para disfrutar de la nieve y seguir sumando desafíos durante la jornada.

El ascenso también forma parte de la experiencia. A medida que se gana altura, cambia el paisaje y aparecen nuevas postales de Catedral y su entorno. “Subir y ver todo desde arriba es increíble. Venimos a esquiar, pero también queríamos disfrutar el paisaje y llevarnos fotos de este momento”, cuenta Sabrina Korn, visitante de Huanguelén, provincia de Buenos Aires.

Durante las vacaciones, en una misma montaña conviven distintas historias: una primera clase, una bajada que se festeja, una foto familiar, una pausa para tomar algo caliente, un almuerzo con amigos o una última bajada antes de terminar el día.

Cada visitante construye su propia experiencia

La montaña también tiene su propio ritmo. Durante las horas de menor temperatura, especialmente durante la madrugada, los 40 cañones de nieve se ponen en funcionamiento para producir nieve y reforzar los sectores donde es necesario, aprovechando las ventanas de frío y las condiciones favorables.

Así, mientras la ciudad descansa, la montaña continúa trabajando para acompañar la preparación de cada nueva jornada.

Para quienes están disfrutando de sus vacaciones en Bariloche o planificando su visita, la App oficial de Catedral permite consultar información actualizada sobre la operación de la montaña y organizar la jornada. A las 17 horas, con el cierre de los medios de elevación, la montaña comienza a bajar su ritmo. Quedan las últimas fotos, los recuerdos del día y, para muchos, las ganas de volver al día siguiente.

Porque las vacaciones de invierno en Cerro Catedral pueden vivirse de muchas maneras. En una primera bajada, en una foto familiar, en una vista desde la montaña o en una caída que termina en una carcajada.

Y es justamente esa diversidad de experiencias la que convierte cada jornada en un recuerdo para guardar.

Información útil para los visitantes

Compra anticipada

Los visitantes pueden adquirir su pase de manera anticipada a través de la tienda web y en los puntos de venta habilitados, llegando a la montaña con todo listo para comenzar la jornada.

Además, cuentan con la posibilidad de acceder a 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard, según las condiciones de la promoción.

Los pases pueden abonarse en pesos o dólares. En los puntos de venta se puede consultar la cotización del día.

Puntos de venta habilitados