Para que todos puedan disfrutar la nieve: más 17.500 residentes reciben beneficios en Cerro Catedral

Más de 17.500 residentes acceden cada temporada a la montaña a través de la política de beneficios de Catedral Alta Patagonia.

En un contexto en el que el acceso a los deportes de invierno representa un desafío para muchas familias, Cerro Catedral reafirma una política que viene consolidando desde hace años: acercar la montaña a la comunidad de Bariloche. Durante la temporada 2026, Catedral Alta Patagonia (CAPSA) ya emitió 17.500 pases con beneficios especiales, una iniciativa que facilita el acceso a residentes, instituciones deportivas, programas educativos y personas con discapacidad.

Tomando como referencia el valor del pase de temporada general, las bonificaciones van del 83% al 100%, según cada categoría. El Pase Temporada Residente equivale apenas al 6% del valor de referencia, mientras que los residentes mayores de 70 años y los niños residentes acceden al pase sin cargo. En tanto, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) obtienen un pase cuyo valor representa solo el 3% de la tarifa general.

La política de beneficios también alcanza a instructores, clubes, deportistas federados, equipos de la Federación Rionegrina de Esquí y Montaña (FREM), la Escuela Municipal de Montaña y el Programa de Esquí Escolar. En algunos casos, como los pases destinados a la Escuela Municipal de Montaña y a los equipos de la FREM, la cobertura es total, mientras que otras categorías reciben descuentos que superan el 90%.

El esquema también contempla beneficios para esquiadores de fondo federados, fotógrafos especializados, personal del Ejército que realiza cursos de instructor y empleados de la empresa junto a sus familias.

Además, CAPSA acompaña el desarrollo de competencias oficiales de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA) y de la Federación Internacional de Ski (FIS), contribuyendo al crecimiento del deporte invernal.

«Esta política de acceso refleja una decisión sostenida de fortalecer el vínculo entre el centro de esquí y la comunidad de Bariloche, consolidando la montaña como un espacio para la formación deportiva y el desarrollo de nuevas generaciones», sostuvieron desde Catedral Alta Patagonia.

Tipos de pases y porcentaje de descuento:

Temporada Residente: 94% de descuento.

94% de descuento. Temporada Instructores: 83% de descuento.

83% de descuento. Temporada Club Federados School: 94% de descuento.

94% de descuento. Temporada Esquí de Fondo (Federado): 99% de descuento.

99% de descuento. Pases para equipos FREM: 100% de descuento.

100% de descuento. Temporada Club: 98% de descuento.

98% de descuento. Escuela Municipal de Montaña: 100% de descuento.

100% de descuento. Programa Esquí Escolar: 75% de descuento.