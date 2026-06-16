Cara a cara: Javier MIlei y Victoria Villaruel podrían cruzarse en el acto por el Día de la Bandera

El acto por el Día de la Bandera, el próximo 20 de junio, podría reunir al presidente Javier Milei y a Victoria Villarruel. La ceremonía que tendrá lugar en Rosario también sería el momento de la reaparición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Igualmente, la Casa Rosada podría evaluar no invitar a la presidenta del Senado, una decisión que ya tomó para el 25 de mayo para el Tedeum que se hizo en la Catedral Metropolitana.

Dudas sobre la participación de Victoria Villarruel en el Día de la Bandera

La organización del acto del Día de la Bandera es llevado adelante por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del intendente de Rosario, Pablo Javkin. De todos modos, según ambos entornos aclararon que “las invitaciones de Nación, las maneja Nación” y que no se meterán en esos asuntos, según consignó Infobae.

Desde el medio de Buenos Aires, mencionaron que desde el entorno de la vicepresidenta dijeron que “ella siempre va a los actos patrios”. Con respecto a la ceremonía del 20 de junio sostuvieron que «si ella quiere ir a Rosario, va a ir. Y le importa muy poco lo que piensen los defensores de corruptos. Que se la cruce de frente”.

Algunos medios indicaron que ya comenzaron a enviarse las invitaciones formales. La actividad del próximo domingo comenzará a las 10 en el Mástil Mayor del Monumento Histórico a la Bandera. Si hay malas condiciones del tiempo, se trasladará a la Galería de Honor de las Banderas de América.

Las críticas de Victoria Villarruel a Manuel Adorni

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia de Manuel Adorni y cuestionó duramente las explicaciones que brindó el jefe de Gabinete sobre su patrimonio y la presentación de su declaración jurada. También le pidió a Adorni que concurra en junio al Senado para presentar su informe de gestión y no en julio como tenía previsto.

“¿Vicky le creés a Adorni?”, le preguntó un usuario en redes sociales. La respuesta de la titular del Senado fue contundente: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

La crítica estuvo dirigida a las declaraciones realizadas por Adorni luego de hacer pública su declaración jurada patrimonial, en la que detalló bienes, ahorros en dólares y movimientos financieros que quedaron bajo análisis público en los últimos días.

El jefe de Gabinete explicó que parte de los fondos declarados corresponden a ahorros acumulados fuera del sistema bancario y aseguró que “ahorramos en negro como todos los argentinos”, una frase que generó fuertes repercusiones políticas.

Adorni también sostuvo que una parte sustancial del crecimiento patrimonial familiar estuvo vinculada a inversiones en criptomonedas y afirmó que obtuvo ganancias cercanas a los US$300.000 mediante operaciones con Bitcoin.