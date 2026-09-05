La oposición aprueba las medidas de Milei sobre Malvinas, pero no cree que sea más que una estrategia electoral para 2027

Un punto de acuerdo se encontró entre el Gobierno Nacional y gran parte de la oposición luego de los anuncios del presidente Javier Milei para reforzar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Pero, pese al visto bueno de un amplio sector del arco político, se sembraron dudas sobre una posible injerencia de Estados Unidos en la base naval de Ushuaia, para la cual el presidente anunció más partidas. Desde la oposición cuestionan que es simplemente una estrategia electoral de cara al 2027.

Uno de los pronunciamientos más resonantes fue del Diputado Nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, este viernes por el mediodia. “Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien«, expresó el dirigente social y agregó: «Bienvenido el cambio de 180 grados de Milei que pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina”.

Acompañamiento con dudas de la oposición al paquete de medidas de Javier Milei

La aprobación, con críticas de por medio de Grabois, tuvo un cuestionamiento central: «Hay que estar atentos», dijo sobre los avances de la Base Naval Integrada que se asentará en la capital de Tierra del Fuego. Grabois puso en duda la postura nacional de Milei adviertiendo que podría pasar a una «postura entreguista» con la administración de Donald Trump.

«Hay que estar muy atentos de que la base de Ushuaia no se la dejen a los yankees y que Milei no vuelva a su pasada postura entreguista», sentenció.

Según fuentes consultadas por Infobae, desde el peronismo aprobaron el paquete de medidas de Milei que- además de destinar fondos a la finalización de la base naval- también prevé sanciones para las empresas petroleras que operen sobre las costas de las Islas.

Milei reasignó partidas para construir la base naval y las provincias vuelven a perder.

La medida es por un «peligro claro y urgente», dijo Milei en referencia al proyecto petrolero offshore Sea Lion de la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, el cual se ubicará a 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas.

Desde el peronismo remarcan que la ley para sancionar a las empresas petroleras sin autorización argentina existe desde el 2011. También afirmaron que las obras de la base naval comenzaron en 2002, pero que en los últimos tres años los trabajos se vieron paralizados por una falta de interés del Gobierno.

“Si efectivamente quieren trabajar estos temas en clave de consenso, todo se tiene que discutir en los ámbitos institucionales. Tenemos propuestas y proyectos para aportar al debate”, dijo el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Pero, adelantó que no acompañarán ninguna iniciativa que implique injerencia de Estados Unidos ni el uso compartido de la base.

La oposición cuestiona el pedido de más «facultades» al Consejo de Seguridad Nacional

También desde la Coalición Civica criticaron que el pedido de Milei para darle «las facultades necesarias» al Consejo de Seguridad Nacional para poder intervenir ante situaciónes que amenacen la soberanía. Desde el espacio advirtieron que hay «límites».

El sostuvo el presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, sostuvo: “No hay lugar para facultades delegadas ni para superpoderes. La ‘unidad’ para defender la soberanía argentina no requiere que ningún gobierno, cualquiera sea su signo político, ni el Presidente ni sus funcionarios, concentren más poder por fuera de la Constitución”.

A su vez, el radical disidente Pablo Juliano pidió que el Gobierno convoque al Consejo Nacional de Malvinas, creado por la Ley 27.558 pero que lelva más de dos años sin funcionar. Pidió que se dé marcha atrás con la venta de predios de la Armada en Ushuaia y con el vaciamiento operativo de la Base Aeronaval Punta Indio.

Desde la oposición también criticaron la caída en las partidas presupuestarias para la defensa nacional y explicaron que el gasto pasó de 0,63% del PBI en 2020 a 0,28% en 2026. Según pudo conocer Infobae, los proyectos del Ejecutivo llegarían al congreso a mitad de la semana que viene.