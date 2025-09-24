La pelea de Cortés y la oposición de Bariloche llegó a la Justicia con una demanda por daños

El intendente Walter Cortés estuvo en el Concejo Deliberante en la apertura de sesiones, en marzo. La tensión con la oposición crece. Archivo

El ring político entre el intendente Walter Cortés (PUL) y concejales de la oposición de Bariloche se trasladó a la Justicia con un reclamo por daños y perjuicios que el jefe comunal iniciará contra Facundo Blanco Villalba, edil y candidato a diputado nacional por Primero Río Negro.

Es conocido el perfil crítico del concejal hacia el intendente y la gestión municipal, como puede ocurrir con otros pares del cuerpo Deliberante, pero en este caso, Cortés instruyó a sus abogados a avanzar con una demanda.

El abogado del intendente Martín Domínguez confirmó a Diario RÍO NEGRO que se inició un “pedido de una conciliación judicial previa para iniciar el reclamo por daños y perjuicios”.

La audiencia de conciliación fue convocada este lunes por el Centro Judicial de Mediación de la Tercera Circunscripción, pero el intendente ni sus asesores letrados acudió y ante esa situación el concejal Villalba hizo público el caso y su malestar: “Tiene por fin amedrentar, pero no le tenemos miedo”, afirmó a RÍO NEGRO.

Domínguez dijo que la acción que promoverá por el delito civil de daños y perjuicios se fundamenta en “varias declaraciones del concejal”. No se trata de un hecho puntual.

En declaraciones al canal ABTV, amplió la información al indicar que el concejal de Primero Río Negro “no respeta la figura de intendente y genera sospechas de haber cometido algún delito”. Opinó que es “muy grave y quien lo dice se tiene que hacer responsable. Estamos de acuerdo que hay libertad de expresión y que cada uno puede manifestarse de acuerdo a sus creencias y a sus convicciones, pero hay un límite y el límite es respetar la institucionalidad de las figuras políticas”, dijo.

El concejal Villalba dijo que fue notificado de la conciliación y la instancia se cerró por la ausencia del propio demandante. También señaló que Cortés inició otra acción por daños contra su abogada Renata Toledo, quien fue citada un día después y en ese caso el jefe comunal sí compareció por Zoom.

“Es completamente intimidatorio, según el abogado Domínguez mis dichos generan sospecha todo el tiempo y daño la imagen del intendente. Le molesta que lo exponga , yo me pregunto cuál es el perjuicio económico que le genero”, dijo Villalba que también cuestionó que los tres abogados que figuran en el expediente como parte del intendente son contratados de la municipalidad.

El abogado de Cortés dijo públicamente: “Llamamos al concejal Villalba a la reflexión a que mida sus palabras acerca del intendente”.

Villalba dijo que es la primera vez que tiene una demanda de este tipo aunque indicó que es testigo en una demanda laboral vinculada al intendente y es firmante en la acción por conflicto de poderes que impulsaron cinco concejales opositores contra el referéndum popular.