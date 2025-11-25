La polémica de los radares sobre la Ruta 22 en Río Negro: un legislador propone un giro estratégico para la seguridad vial

El legislador rionegrino de Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé, criticó la gestión de los radares de velocidad en los accesos de la Ruta 22. En diálogo con Radio RÍO NEGRO, enfatizó la necesidad de “reinterpretar” y dar nuevas opciones de seguridad vial. Su objetivo es «concientizar y prevenir accidentes», alejándose de una finalidad puramente recaudatoria.

Escuchá a Luciano Delgado Sempé, legislador de Vamos con Todos, en RÍO NEGRO RADIO:

Delgado Sempé manifestó su preocupación por «la falta de transparencia» en el sistema actual de fotomultas. Reveló que no obtuvo información sobre los propietarios de los radares ni el destino de los fondos recaudados.

Aseguró que: “La ley era necesaria, las notificaciones llegaban tarde y en algunos casos donde los transeúntes no circularon» y manifestó que las fotomultas no deberían implementarse dentro de los pueblos. Considera que los semáforos son una opción más eficiente para evitar siniestros viales.

El legislador destacó la eficacia de los semáforos como medida preventiva, citando una reducción del 97% en accidentes en una intersección de ruta en Roca.

El impacto de la Ley 5726: cuáles son los radares que se encuentran en funcionamiento sobre la Ruta 22 en Río Negro

El debate sobre los radares se enmarca en la Ley N°5726, promulgada el 18 de julio de 2024 en la provincia. Esta normativa anuló todas las multas de tránsito impagas, con la única excepción de aquellas vinculadas a camiones de arena silícea. La legislación también suspendió todos los radares existentes hasta ese momento en Río Negro.

Además, la normativa creó un procedimiento único para la autorización y gestión de los nuevos radares, que recae exclusivamente en la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Esta medida busca «centralizar el control» y asegurar una administración uniforme de los dispositivos en las rutas.

Actualmente, solo están en funcionamiento aquellos radares administrados por municipios que obtuvieron la correspondiente autorización de la APSV. Estos dispositivos se localizan

Bariloche

El Bolsón

Dina Huapi

Contralmirante Cordero

General Conesa

Darwin

A más de un año de la aprobación de la ley, los dispositivos sin monitoreo están situados en los accesos a Villa Regina, Lamarque, Río Colorado, Cipolletti, Campo Grande y Sierra Grande.