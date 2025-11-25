Dos muertos y varios heridos en un grave vuelco sobre la Ruta 2: viajaban en un colectivo a Mar del Plata

Un trágico vuelco se registró durante las primeras horas de este martes en la Ruta Provincial 2. El protagonista fue un micro que trasladaba más de 50 pasajeros de los cuales dos resultaron muertos y unos 15 con heridas de gravedad. Informaron que el colectivo viajaba con destino a Mar del Plata.

El siniestro se ubicó en el kilómetro 325 de la Ruta Provincial de Buenos Aires, a la altura de la localidad General Pirán. El conductor del colectivo, por circunstancias que se investigan, perdió el control y como consecuencia, volcó.

Dos muertos y varios heridos en la Ruta 2

Debido al fuerte impacto, dos pasajeros murieron en el sitio y se registraron varias personas heridas, entre ellas hay dos que se encuentran en grave estado. Desde el sitio Noticias Argentinas aportaron que se supo que una de las víctimas fatales es una mujer, pero se desconoce su identidad.

Fuentes policiales informaron que 15 pasajeros fueron trasladados al hospital de Coronel Vidal y otros dos al hospital interzonal General de Agudos. Por otra parte se informó que en el colectivo viajaban 56 pasajeros y se aclaró que no se trata de una empresa regular de micros de larga distancia, si no que es un vehículo de Turismo.

La Agencia de Seguridad Vial intervino para realizarse el test de alcoholemia al conductor.

Con información de Noticias Argentinas