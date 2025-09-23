Río Negro licita la gestión de los radares en las rutas, a más de un año de parálisis

En Regina está uno de los radares que administra la Provincia y permanece inactivo. Archivo

El gobierno de Río Negro habilitó la licitación para la provisión del sistema integral de procesamiento de imágenes para la detección de infracciones de tránsito, es decir el control md ellos radares en rutas nacionales y provinciales, luego de 14 meses de paralización de los equipos cinemómetros para reglamentar su uso.

La licitación pública 71 se lanzó a través de la subsecretaría de Compras y Suministros y la apertura de sobres será el próximo lunes 29 de septiembre.

En junio se conoció que la Provincia habilitó una iniciativa privada para el manejo del sistema de radares en rutas por parte de la empresa Brocart S.A y el llamado a licitación es el paso siguiente, abriendo la convocatoria a todas las firmas interesadas en cubrir este servicio.

La licitación no tiene un presupuesto específico definido, sino que se indica que el oferente deberá presentar su propuesta estableciendo el porcentaje que pretende percibir por la prestación del servicio, el que no podrá superar el 45% de los importes recaudados mensualmente.

El contrato anterior, que se mantuvo durante 5 años y venció en enero, era con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) que se quedaba con el 48% de las multas.

Los radares que estaban bajo el dominio provincial cuando se aprobó la ley regulatoria eran los de los accesos a las localidades de Villa Regina, Lamarque, Río Colorado, Cipolletti, Campo Grande y Sierra Grande, todos ellos ubicados en rutas nacionales.

La autoridad de aplicación es la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que depende del ministerio de Seguridad y Justicia, y en principio se estima que serán los mismos sitios donde se volverán a instalar los cinemómetros, pero podría haber otras locaciones.

La licitación pública establece la “prestación del servicio con provisión del sistema integral de captación y procesamiento de imágenes para la detección electrónica de infracciones de tránsito y la asistencia de la gestión de cobro de las mismas en la Provincia de Río Negro”, con un contrato por 5 años y una opción de prórroga por única vez, por el término de 24 meses.

Una vez que se adjudique la licitación, la empresa deberá presentar en diez días el plan de trabajos con el cronograma detallado de ejecución de las tareas.

El ministerio de Seguridad tiene la opción de rescisión del contrato “sin expresión de causa en cualquier momento, notificándolo en forma fehaciente con una antelación no inferior a los sesenta (60) días corridos, sin que ello otorgue a la otra parte derecho a reclamar indemnización por daños, perjuicios y/o lucro cesante”, reza el modelo de contrato que acompaña al pliego.

Para el pago a la empresa, el contrato indica que “el ministerio instruirá a Río Negro Fiduciaria S.A. para que proceda a distribuir los fondos provenientes de la recaudación por las infracciones de tránsito” que surjan del contrato y la transferencia será mensual.