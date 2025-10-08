La primera reacción del sorismo a los dichos de Weretilneck: “Está desesperado”

El presidente de Vamos con Todos, José Luis Berros, fue el primero en reaccionar públicamente a los dichos de Weretilneck sobre la familia Soria. Archivo

El presidente del bloque Vamos con Todos y hombre del círculo cercano de los hermanos Martín y María Emilia Soria, José Luis Berros, salió a responder a la fuerte acusación del gobernador Alberto Weretilneck a la familia Soria al señalar que al hablar de “política y narcotráfico en Río Negro” se debe pensar en los roquenses y su vínculo con el clan Montecino.

Con un posteo en sus redes sociales y la misma foto grupal que exhibió esta mañana Weretilneck marcando con un círculo a los Soria a los Montecino pero con otro ángulo y otro señalado, el legislador contraatacó: “Está desesperado. Por eso muestra una foto vieja de campaña para manchar al peronismo y ni siquiera se da cuenta que en la misma foto hay funcionarios actuales de su propio Gobierno”, lanzó.

No mencionó con nombres que funcionarios del Gobierno están en el mismo acto, aunque difundió la foto con un hombre marcado con un círculo.

La foto que posteó Berros. El mismo acto, distinto ángulo y otra persona marcada con un círculo.

«Weretilneck confirmó que se reunió con ‘Fred’ Machado»

En su posteo, Berros primero destacó la conexión con Federico “Fred” Machado, el viedmense que espera su extradición a Estados Unidos.

“Weretilneck confirmó que se reunió con ‘Fred’ Machado y que le autorizó negocios mineros a su primo y testaferro -Ciccarelli, pareja de la diputada libertaria Villaverde- mientras le pagaba un contrato de ñoqui en el gobierno de Rio Negro”, fustigó.

Luego le dejó un mensaje directo al mandatario al pedirle que se ocupe “del desastre de los hospitales, la salud y la educación en Río Negro”.

Además vinculó al gobernador con el gobierno nacional al mencionar: “Da vergüenza ajena el socio de Milei que tenemos por gobernador en Río Negro” y más adelante pidió que “se haga cargo” del “desastre de la Ley Bases y de todas las leyes que votaron en contra de los rionegrinos y a favor de Milei”.

Para cerrar el posteo, en la primera reacción del sorismo, Berros ironizó: “Igual, no se peine para la foto: no sale”.