La privatización del Belgrano Cargas, uno de los primeros objetivos del Gobierno para el inicio del 2026

El Gobierno Nacional arrancará el 2026 iniciando las gestiones para privatizar el Belgrano Cargas. Durante enero está previsto que se publique el pliego, lo cual sería la primera fase de una política ferroviaria para traspasar la infraestructura del país a manos privadas.

La privatización del Belgrano Cargas y Logística S.A. está contemplado dentro del Decreto 67/2025, que establece un proceso de desintegración vertical y acceso abierto de la empresa.

Desde Infobae precisaron que esto implica la posibilidad de que una compañía privada pueda adquirir las unidades de negocios del Belgrano Cargas: las vías férreas, talles e inmuebles correspondientes serán concecionados a través de licitaciones públicas bajo el régimen de obra pública; mientras que las locomotoras y vagones serán vendidos con remate público.

Desde el Ejecutivo ya revelaron que a través de las ventas se gestionará un fondo que será destinado para realizar una única inversión de renovación de vías y mejorar las estructuras de los tramos que tengan mayor demanda.

A su vez, explicaron que se invertirá sólo en las partes que luego serán privatizadas, no así en los tramos de los casi 18.000 kilómetros de vías inactivas en el país. Estas quedarán sujetas a la futura demanda y rentabilidad económica.

Mientras tanto, de los 17.700 kilómetros de vías operativas el Gobierno buscará renovar dos líneas en particular con el dinero subastado: cerca de 300 kilómetros de vías en el ramal San Martín y las vías del ramal Belgrano.

Desde Casa Rosada estiman que lograrán multiplicar las cargas transportadas y que para 2027 podría hasta incluso duplicarse.

Entre los grupos empresarios que ya manifestaron voluntad para comprar segmentos estragéticos figuran nombres como Aceitera General Deheza (AGD) y firmas como ACA, Bunge, Cargill, COFCO, Louis Dreyfus, y también Grupo México Transportes (GMXT) con una inversión de U$S 3 mil millones.

Con respecto a las inversiones privadas, el pliego obliga a la compañía a finalizar la circunvalación ferroviaria de la ciudad de Santa Fe.

Por qué la licitación del Belgrano Cargas llama la atención en Vaca Muerta

El principal objetivo de la privatización en primer lugar son las líneas Belgrano, San Martín y el Urquiza, y las zonas productivas que recorren estos tramos.

En Vaca Muerta, y en otras partes con negocios mineros, el principal obstáculo es la falta de servicios ferroviarios.

Desde el medio ya citado indicaron que el futuro llamado a licitación reviste un atractivo en el ambiente petrolero, ya que estiman que el ámbito privado estará dispuesto a favorecer los servicios hasta la estación de Contraalmirante Martín Guerrico, a unos kilómetros de General Roca.

“Ya tenemos la traza mapeada, aunque no hay planes específicos por el momento”, resaltaron.