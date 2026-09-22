Paro de Unter en Río Negro: será de 48 horas y convocaron a una multitudinaria marcha en Viedma

El gremio docente de Río Negro, Unter, anunció un paro de 48 horas para esta semana. De acuerdo a lo informado, el cese de actividades se realizará durante el 24 y 25 de septiembre. La medida responde al reclamo por las reformas de la obra social Ipross.

En este marco, se convocó a multitudinaria marcha en Viedma. La misma se hará hacia la Legislatura de Río Negro.

Marcha y paro de Unter: los detalles de la convocatoria

Mediante un comunicado, Unter lanzó: «Ante un Gobierno que no escucha y una Legislatura que legisla a espaldas de lxs trabajadorxs, respondemos en las calles».

De esta manera, el plenario de secretarios generales del gremio resolvió convocar a un paro de 48 horas en el marco del debate sobre la iniciativa del gobernador Alberto Weretilneck, que propone la libre elección de obra social para los estatales.

Desde el sindicato remarcaron que la medida busca expresar su rechazo y defender la actual cobertura del Ipross: «Defendemos una obra social basada en el principio de solidaridad, no en el abandono ni en decisiones tomadas sin consultar a quienes la sostenemos».

Asimismo, confirmaron que el próximo jueves 24 de septiembre se movilizarán a la Legislatura en Viedma y no descartan realizar actividades simultáneas en otros puntos de la provincia.