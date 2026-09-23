Sol en Libra: los 4 signos que podrían vivir un giro importante desde este 23 de septiembre

El cielo astrológico marca un cambio de energía desde este miércoles 23 de septiembre de 2026. El Sol comenzó su tránsito por Libra y abre una temporada asociada al equilibrio, los vínculos, los acuerdos y la necesidad de revisar decisiones importantes.

El Sol ingresó en Libra durante la noche del martes 22 y permanecerá allí hasta el 23 de octubre. Según la astrología, durante este período cobran protagonismo las relaciones personales, la búsqueda de armonía, la negociación y la posibilidad de encontrar un punto medio frente a situaciones que venían generando tensión.

Además, este miércoles la Luna permanece durante casi toda la jornada en Acuario, otro signo de Aire, mientras Mercurio también transita Libra. La combinación puede favorecer nuevas ideas, conversaciones y cambios de perspectiva, aunque un aspecto entre Mercurio y Urano también advierte sobre imprevistos o giros inesperados en la comunicación.

Dentro de este escenario, cuatro signos podrían sentir especialmente el comienzo de la temporada de Libra.

Libra: comienza una etapa de renovación personal

El primero de los signos movilizados es, naturalmente, Libra. Con el Sol recorriendo su signo comienza su temporada y, desde la mirada astrológica, también un nuevo ciclo personal.

Durante las próximas semanas podrían aparecer ganas de cambiar, tomar decisiones postergadas o iniciar proyectos. La atención se desplaza hacia los propios deseos y hacia la manera en que Libra quiere mostrarse frente a los demás.

También será un período importante para los vínculos. El desafío estará en buscar equilibrio sin relegar las propias necesidades para conformar a los demás.

Acuario: una oportunidad puede aparecer donde menos la espera

La energía de Aire de Libra encuentra afinidad con Acuario, que además tiene a la Luna transitando su signo durante gran parte de este miércoles.

Puede comenzar un período favorable para salir de la rutina, ampliar horizontes o recuperar un proyecto que había quedado relegado.

Viajes, estudios, nuevas experiencias o contactos con personas diferentes pueden convertirse en disparadores de un cambio. Una conversación inesperada también podría modificar la mirada sobre una situación que parecía definida.

Géminis: movimiento en el amor y los proyectos personales

Géminis es otro de los signos de Aire que puede encontrar impulso durante la temporada de Libra.

La llegada del Sol a este signo activa simbólicamente un área vinculada con la creatividad, el romance, el disfrute y la expresión personal. Después de semanas dedicadas a cuestiones más domésticas o internas, puede aparecer una mayor necesidad de salir, divertirse y recuperar entusiasmo.

También podrían surgir nuevas oportunidades sentimentales o una renovación dentro de una relación existente.

La clave será animarse a mostrar lo que siente sin analizar cada situación demasiado.

Aries: los vínculos pueden provocar un giro

Para Aries, signo opuesto a Libra, el nuevo tránsito solar pone especialmente el foco sobre las relaciones de pareja, sociedades y vínculos importantes.

Durante las próximas semanas pueden aparecer conversaciones que obliguen a definir qué continúa y qué necesita modificarse.

No necesariamente se trata de rupturas. Para algunos arianos, el cambio podría significar dar un paso adelante en una relación, establecer nuevos acuerdos o encontrar finalmente una solución a una diferencia pendiente.

El desafío será evitar las respuestas impulsivas y escuchar qué necesita la otra persona antes de tomar una decisión.

Qué significa la temporada de Libra 2026

En astrología, Libra está relacionado con la búsqueda de equilibrio, la diplomacia, los acuerdos, la belleza y las relaciones. Por eso, el tránsito del Sol por este signo suele interpretarse como un período para revisar cómo nos vinculamos con los demás.

Sin embargo, esa búsqueda permanente de armonía también puede traer indecisión o dificultad para elegir, especialmente cuando existen dos caminos posibles.

Para Libra, Acuario, Géminis y Aries, el movimiento podría sentirse con mayor intensidad. El comienzo de esta temporada invita a observar qué vínculos, proyectos o decisiones necesitan encontrar un nuevo equilibrio antes de avanzar.