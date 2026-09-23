Gasly denunció amenazas contra su familia tras el incidente con Franco Colapinto: «Es preocupante»

Franco Colapinto y Pierre Gasly protagonizaron un tenso momento en el final del Gran Premio de España que a casi dos semanas del hecho todavía sigue dando de hablar.

A falta de pocas vueltas para el término de la carrera, el francés estaba por delante del argentino, tenía neumáticos desgastados y debía hacer su parada obligatoria. El pilarense lo alcanzó pero Gasly no lo dejó pasar, en una actitud que fue fuertemente repudiada por los fanáticos de Colapinto, ya que Piastri estuvo cerca de superar al argentino en aquel momento.

Tras ese suceso, el francés fue muy criticado en redes sociales y hoy, en el día de prensa antes del Gran Premio de Azerbaiyán, reclamó sobre esto: «Me resulta un poco preocupante para nuestro deporte. Sé que estoy expuesto, pero hasta el punto de recibir amenazas y ataques me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia».

Y apuntó directamente a las personas que realizan estos ataques: «No creo que eso deba ser así, las cosas no eran de esa manera en el pasado. Hay una determinada línea que no debería cruzarse simplemente porque estás detrás de una pantalla, frente a un teclado, y esas líneas se cruzan demasiadas veces».

Además, fue consultado sobre la situación polémica y dejó claro que : «Lo hablamos con el equipo. No hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal. Todo se habló con el equipo y está todo claro»

😡"CHICOS, NO PERDAMOS TIEMPO" @francolapinto no dudó en reclamarle a su equipo que Gasly no lo dejó pasar mientras era perseguido por Piastri en el final de la carrera en el Madring. #Colapinto #SpanishGP https://t.co/ZDo4cNI4Fk — Carburando (@CarburandoTV) September 13, 2026

Franco también repudió estas acciones: «Eso no está bien. No paso mucho tiempo en las redes sociales, pero nunca es agradable recibir esos comentarios, y sobre todo, más aún cuando le pasa a alguien del equipo en el que corro. Siempre trabajamos en equipo, y no es agradable ver esto, así que espero que puedan ponerle fin».

Aunque aclaró que no son solo sus fanáticos y que es un problema general de la Fórmula 1: «Es algo complicado con los aficionados en este deporte, y no se trata solo de mis seguidores«.

Tras el día de la prensa, Colapinto afrontará un fin de semana atípico en la Fórmula 1. Este jueves realizará las dos primeras prácticas en el circuito de Bakú, el viernes tendrá la clasificación y el sábado se correrá la carrera, que cerrará la 15° fecha de la temporada.

Horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Primer ensayo libre: 5:30 a 6:30 hs.

Segundo ensayo libre: 9:00 a 10:00 hs.

Viernes 25 de septiembre

Tercer ensayo libre: 5:30 a 6:30 hs.

Clasificación: 9:00 a 10:00 hs.

Sábado 26 de septiembre