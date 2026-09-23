Rusia bombardeó Kiev a plena luz del día y dejó al menos dos muertos antes del discurso de Zelenski en la ONU

Volodímir Zelenski y Donald Trump se estrechan la mano durante su reunión en Nueva York, previa a la Asamblea General de la ONU. (Foto: AP)

Rusia lanzó este miércoles una serie de ataques diurnos con drones contra Kiev, que provocaron al menos dos muertos y 23 heridos, además de columnas de humo negro, destrozos en edificios e incendios en varios puntos de la capital ucraniana. Las autoridades locales confirmaron que los artefactos impactaron sobre diversas estructuras y obligaron a un amplio despliegue de las defensas antiaéreas en el área metropolitana.

Según consignó la agencia Associated Press, la ofensiva aérea se produjo apenas horas antes de la presentación del presidente Volodímir Zelenski ante los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, donde busca afianzar el respaldo internacional a cuatro años y medio del inicio de la invasión rusa.

La cumbre en Nueva York y la reunión con Donald Trump

En la antesala de su discurso, Zelenski se reunió ayer con Donald Trump, quien manifestó su impaciencia ante la falta de avances en las negociaciones para frenar el conflicto y por la constante escalada de bombardeos entre ambos bandos. Por su parte, el mandatario ruso Vladímir Putin no asistirá este año al encuentro de la ONU.

Al inicio de su visita a Estados Unidos, Zelenski adelantó que presentará propuestas para una eventual desescalada del conflicto bélico. Entre las prioridades que busca instalar en la agenda diplomática figuran el cese de los sistemáticos bombardeos rusos contra la red eléctrica y el restablecimiento de garantías para la exportación de granos a través del Mar Negro.

Al mismo tiempo, Kiev insistió en la necesidad de incorporar más baterías antiaéreas estadounidenses Patriot para blindar su espacio aéreo ante misiles balísticos, un equipamiento con faltantes en el mercado internacional tras el conflicto en Irán.

Incendio en Zaporiyia y el parte militar de Moscú

La oleada de impactos también golpeó el sudeste del país. En Zaporiyia, un proyectil hirió a dos hombres de 37 y 39 años y desató un incendio de magnitud sobre un centro comercial, cuyas llamas cubrieron unos 6.000 metros cuadrados antes de ser contenidas por los bomberos. En paralelo, Ucrania continuó con incursiones contra refinerías petroleras dentro de territorio ruso.

Desde Moscú, el ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus fuerzas golpearon durante la noche instalaciones del complejo militar-industrial, centros logísticos y objetivos de la red energética ucraniana. La cartera castrense añadió que sus defensas antiaéreas interceptaron más de 500 drones ucranianos desplegados sobre distintas provincias rusas, Crimea y las aguas del Mar de Azov y del Mar Negro.