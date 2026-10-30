La reforma electoral enfrenta dudas y el Gobierno presiona a sus aliados para eliminar las PASO

El Gobierno atraviesa el cierre de octubre con posiciones contrapuestas sobre el futuro de la reforma electoral y las negociaciones con los gobernadores aliados. Mientras un sector del oficialismo mantiene expectativas de alcanzar acuerdos en los próximos días, otros advierten que los plazos legislativos complican el objetivo de eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Reforma electoral: el Gobierno presiona a los gobernadores para eliminar las PASO

Según NA, en los despachos cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, confían en las gestiones que lleva adelante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los representantes provinciales. Allí esperan novedades sobre las conversaciones durante los próximos días.

Dentro de La Libertad Avanza (LLA) reconocen que los gobernadores radicales son quienes mayor resistencia ofrecen a la iniciativa. Entre ellos mencionan especialmente a Alfredo Cornejo, de Mendoza, quien busca frenar las intenciones del oficialismo de impulsar a Luis Petri como candidato a sucederlo.

En Casa Rosada consideran que, si consiguen el respaldo del radicalismo, el PRO también acompañará el proyecto. La propuesta incluye, además de la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de Ficha Limpia.

«Dependerá de Patricia (Bullrich) porque el avance debe ser en el Senado. En los próximos días tendremos novedades», señaló un integrante de la mesa política a la agencia de noticias.

La mirada más pesimista advierte que, si el Senado no consigue emitir dictamen durante la próxima semana, el Gobierno deberá revisar su estrategia electoral para 2027. «Si no lo resolvemos antes de fin de mes, tenemos que repensar la estrategia con un escenario de PASO y competir en todos lados», reconoció otro funcionario.

Ese escenario contempla presentar listas propias en todas las provincias, aunque el oficialismo mantendría un trato diferencial con los gobernadores aliados.

Con el cierre de las sesiones ordinarias previsto para el 30 de noviembre, pierde fuerza la posibilidad de suspender las primarias o tratar la reforma en extraordinarias, ante el riesgo de judicialización. El Gobierno busca concretar los cambios antes del inicio del año electoral, en línea con los planteos de la Cámara Nacional Electoral.