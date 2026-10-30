Escándalo en PH: la China Ansa terminó llorando tras una feroz pelea con Santiago Maratea y tuvieron que frenar la grabación

Un verdadero escándalo sacudió las grabaciones de PH: Podemos Hablar (Telefe) este jueves 29 de octubre. La China Ansa y Santiago Maratea protagonizaron una fuerte discusión que terminó con gritos, lágrimas y la interrupción del programa que conduce Andy Kusnetzoff.

El episodio ocurrió durante el segmento conocido como cara a cara, en el que los invitados deben realizarse preguntas incómodas. Según informó PrimiciasYa, el conflicto comenzó cuando la periodista interrogó al influencer sobre sus colectas solidarias, particularmente la que organizó en 2023 para ayudar a Independiente a afrontar sus deudas.

La conversación fue subiendo de tono hasta que la producción tuvo que detener la grabación durante varios minutos. El episodio generó sorpresa entre los presentes y rápidamente trascendió a los programas de espectáculos.

Qué pasó entre la China Ansa y Santiago Maratea en PH

El escándalo fue revelado inicialmente en Intrusos (América TV), donde el cronista Alejandro Guatti contó que los gritos llegaron a escucharse desde el exterior del estudio.

Según su relato, Maratea reaccionó con mucho enojo ante las preguntas de Ansa, mientras que la periodista terminó angustiada y llorando.

La situación fue tan incómoda que, de acuerdo con la información difundida por el programa, la China Ansa habría pedido retirarse de la grabación, aunque finalmente la convencieron de continuar.

Andy Kusnetzoff intervino para intentar calmar los ánimos y, después de una pausa, el programa pudo retomar su desarrollo.

Entre los invitados de esa jornada también se encontraban Benjamín Amadeo y Rafael Ferro, quienes presenciaron el inesperado enfrentamiento.

Santiago Maratea rompió el silencio y explicó por qué se enojó

Después de que trascendiera el episodio, Santiago Maratea habló con DDM (América TV) y reconoció que la discusión había sido intensa.

El influencer explicó que se sintió cuestionado cuando la periodista le preguntó qué se reprocharía si hubiera sido una de las personas que aportaron dinero a sus colectas.

Según su versión, el intercambio se volvió incómodo cuando Ansa mencionó específicamente la campaña destinada a Independiente.

Maratea aseguró que le preguntó a la periodista si había investigado el tema o si se había informado únicamente a través de titulares periodísticos.

También confirmó que Andy Kusnetzoff decidió interrumpir la grabación cuando la discusión escaló.

Aunque admitió que estaba muy enojado, sostuvo que no existía un conflicto personal con su compañera y aseguró que ambos terminaron en buenos términos.

La China Ansa dio su versión: qué quiso preguntarle a Maratea

La periodista también habló públicamente después del escándalo. En declaraciones a Sálvese quien pueda (América TV), explicó que su intención no había sido acusar ni cuestionar la honestidad del influencer.

Según relató, la dinámica del programa consistía en realizar una pregunta improvisada y ella le propuso a Maratea imaginar qué se diría a sí mismo si estuviera del lado de quienes colaboraron con una colecta.

Ansa sostuvo que nunca pretendió poner en duda el trabajo solidario del influencer y que, incluso, su familia había acompañado algunas de sus iniciativas.

También aclaró que no había preparado una investigación periodística para confrontarlo y que esperaba que él pudiera explicar su posición.

La conductora reconoció que su pregunta había tocado un tema sensible, pero insistió en que no existió mala intención de su parte.

Qué dijo Andy Kusnetzoff sobre el enfrentamiento

El conductor de PH: Podemos Hablar también se refirió al episodio y reconoció que el ambiente se fue volviendo cada vez más tenso.

Según informó Ciudad Magazine, Kusnetzoff explicó que Maratea adoptó una postura defensiva mientras la conversación aumentaba de intensidad, hasta generar una situación incómoda para todos los presentes.

La intervención del conductor permitió detener momentáneamente el intercambio y recuperar la dinámica habitual del programa.

La colecta de Independiente, el tema que desató la polémica

El origen del enfrentamiento estuvo vinculado con la campaña que Santiago Maratea impulsó en 2023 para recaudar fondos destinados a pagar deudas del Club Atlético Independiente.

La iniciativa tuvo una enorme repercusión pública y movilizó a miles de hinchas que realizaron aportes económicos.

Sin embargo, también generó cuestionamientos y controversias sobre su funcionamiento y administración, cuestiones que el influencer abordó públicamente en distintas oportunidades.

Fue precisamente la referencia a esa campaña la que, según los testimonios posteriores, desencadenó la discusión durante la grabación de Telefe.

Aunque ambos protagonistas coincidieron en que el intercambio fue muy intenso, sus explicaciones muestran diferencias sobre la intención de las preguntas y el motivo por el que la conversación terminó desbordándose.

El episodio dejó uno de los momentos más tensos de las recientes grabaciones de PH: Podemos Hablar y abrió un nuevo interrogante: si Telefe mostrará el enfrentamiento completo o si parte de la discusión quedará fuera de la edición final.