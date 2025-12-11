La reforma laboral incluye la derogación del Estatuto del Periodista: qué implica

El proyecto de reforma laboral que el Gobierno Nacional envió este jueves al Congreso para su tratamiento incluye la derogación del “Estatuto del Periodista”, establecido por la ley 12.908 en 1946, en la que se delimitan las condiciones de funcionamiento de los trabajadores de empresas de la comunicación. Los detalles en esta nota.

Reforma laboral: qué implica la derogación del Estatuto del Periodista

La norma legal fue sancionada en diciembre de 1946, durante el primer Gobierno de Juan Domingo Perón, con lo que se ratificó y elevó al rango de ley el decreto 7618/44 del 25 de marzo de 1944, y fue publicada en el Boletín Oficial en febrero de 1947.

Según Noticias Argentinas, el proyecto de reforma laboral enviado al Senado que firmó hoy el presidente Javier Milei, al retornar de Oslo, incorpora en su artículo 194, dentro del Capítulo “Derogaciones”, la eliminación del Estatuto del Periodista.

“Deróganse las leyes de 12.908 y sus modificatorias 23.947, 23.472, 23.759, 24.493 y 20.657”, señala el proyecto.

La Ley que se busca derogar, que tuvo modificaciones mediante diferentes convenios colectivos, contempla todo el funcionamiento legal de los periodistas, como escalafón, categorías y régimen de indemnizaciones, entre otros aspectos.

En su texto, el Estatuto del Periodista señala que su objetivo es “regular las funciones, condiciones, derechos y garantías de los periodistas profesionales, incluyendo la libertad de expresión y pensamiento”.

NA