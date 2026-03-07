La ronda con los intendentes de Río Negro por la coparticipación ya tiene tres definiciones

La reunión de los intendentes atlánticos se realizó en Viedma, en el ministerio de Hacienda. Foto: Pablo Leguizamon.

Ayer se cumplió la segunda reunión regional de los intendentes de Río Negro para profundizar el debate y avanzar en el nuevo régimen de coparticipación para los municipios.

El jueves, en Regina, se juntaron los jefes comunales del Alto Valle Este y la ronda siguió en Viedma con los mandatarios de la zona Atlántica. El martes próximo 10 continuará en la zona Andina para seguir el miércoles 11 con parte de la Línea Sur.

Tres definiciones se consolidan: la propuesta de modificación planteada por la Provincia (que ratifica la actual fórmula, con actualizaciones), la referencia poblacional saldrá de los resultados del censo nacional 2022, más allá de los cuestionamientos, y el Estado provincial garantizará una compensación para los municipios que proyectan mermas en sus ingresos.

La evaluación, poco a poco, se concentrará en el mecanismo de compensación porque, hasta ahora, el gobierno provincial no otorgó precisiones del mismo, salvo que figurará en una ley, otorgando mayores garantías, lo cual, fue reclamado por diferentes intendentes.

Los intendentes de la zona Atlántica y los funcionarios provinciales posan para la foto en los jardínes de Hacienda. Foto: Gentileza.

De las 39 intendencias, 24 proyectan bajas, 13 tendrán subas y 2 seguirán con iguales índices, siempre aplicando el nuevo esquema provincial.

Este viernes, en Viedma, se juntaron seis municipios, de los cuales, cuatro figuran entre aquellos con disminuciones (Sierra Grande, caída del 27%; Valcheta, con 11%, Viedma, con 10%; y San Antonio, con 6%). Guardia Mitre aparece con una pequeña alza (1%) y Conesa no presenta variantes.

Actualizar es una responsabilidad institucionalizar” y “buscar alternativas para que ningún municipio se vea perjudicado”. Ministro de Gobierno y de Trabajo, Agustín Ríos.

Todos esos intendentes concurrieron al ministerio de Hacienda al llamado del gobierno provincial: Marcos Castro (Viedma), Héctor Leineker (Conesa), Miguel Evans (Guardia Mitre), Adrián Casadei (San Antonio), Roxana Fernández (Sierra Grande) y Yamila Direne (Valcheta).

La contraparte fue encabezada por el ministro de Gobierno, Agustín Ríos; la secretaria de Hacienda, Natalia Crociatti; el director de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri y, entre otros, el titular de Estadísticas y Censos, Luciano Trucci.

El intendente de Viedma, Marcos Castro ingresa al ministerio de Hacienda. Foto: Pablo Leguizamón.

En un principio, Ríos resaltó la “responsabilidad institucional de actualizar” el régimen de repartos a los municipios y “buscar alternativas para que ningún municipio se vea perjudicado”.

Los funcionarios provinciales impulsaron la propuesta presentada y, en ese sentido, defendieron los resultados del censo por tratarse de la única medición poblacional oficial existente, más allá de los lógicos cuestionamientos de los jefes comunales.

Cerrado ese punto, el análisis de los intendentes se concentró en la necesidad de aportes del Estado provincial para los municipios que sufran caídas en sus ingresos. Ríos asistió a que ese acompañamiento ya fue tomado por el gobernador Alberto Weretilneck, pero no profundizó en ese sistema. El ministro sí aportó un dato: el mecanismo se fijaría por ley. El sanantoniense Casadei consideró que ese sistema debería integrarse a la norma del régimen de coparticipación, a lo cual, Ríos negó esa opción para aclarar que se trataría de otra ley.

El plazo y la forma de la compensación son determinaciones no habladas por los funcionarios y aseguran que no hay detalles porque aún no están resueltos.

La agenda de reuniones convocadas por el Gobierno seguirá el martes 10 en Bariloche con ese municipio y los de El Bolsón, Dina Huapi y Ñorquinco, mientras que el miércoles 11 será en Los Menucos con el anfitrión, Los Menucos, Pilcaniyeu, Comallo y Jacobacci.

