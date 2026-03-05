Río Negro abrió en Regina la primera mesa zonal por la coparticipación: “no se quitarán recursos”

Regina fue sede este jueves de la primera mesa zonal convocada por el gobierno de Río Negro para avanzar en el debate sobre la actualización de los índices de coparticipación municipal. El encuentro se realizó en el edificio de Turismo y reunió a intendentes y equipos técnicos de siete localidades del Alto Valle Este.

En este primer encuentro, donde se debatieron los nuevos ingresos para los municipios, participaron los intendentes Luis Albrieu (Regina), Albino Garrone (Godoy), Gustavo Amati (Fernández Oro), Claudia Montanaro (Cervantes), Silvia Penilla (Huergo), Miguel Petricio (Mainqué) y Lucas González (Chichinales).

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos, calificó la reunión como un primer paso dentro de una serie de encuentros regionales que se desarrollarán durante estas semanas. “La verdad que fue una reunión muy positiva. Estamos iniciando una serie de intercambios y profundizando la información que se presentó en la reunión general con los intendentes”, señaló.

El funcionario destacó que uno de los puntos centrales del diálogo fue la necesidad de revisar los índices actuales de distribución de fondos entre municipios. Según explicó, existe coincidencia en que los datos que hasta hace poco se utilizaban quedaron desactualizados. “Estamos hablando de índices de hace más de 30 años. Si queremos una provincia seria y moderna necesitamos trabajar con datos que reflejen la realidad actual”, afirmó el ministro.

La proyección del nuevo régimen surge de actualizar los registros que integran el esquema actual de reparto, que combina tres componentes: un 20% distribuido en partes iguales entre los municipios, un 40% vinculado a la recaudación y otro 40% determinado por la población.

Para ese ejercicio el Ministerio de Hacienda incorporó nuevos datos estadísticos, entre ellos los resultados del Censo 2022, y elaboró una simulación del impacto que tendría aplicar esos valores en la distribución de los recursos. Ese resultado fue presentado en febrero por el gobierno provincial a los intendentes como punto de partida para abrir la discusión sobre una eventual actualización de los índices.

«Acá no se va a quitar ningún recurso, lo que estamos discutiendo es cómo se distribuye la coparticipación con datos actuales», Agustín Ríos, ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro.

Coparticipación en Río Negro: debate por datos poblacionales y recaudación

Durante la mesa también se analizaron los criterios que se utilizan para calcular la incidencia poblacional de cada municipio en el reparto de fondos.

En ese marco, técnicos de la Dirección de Estadística y Censos explicaron el funcionamiento del proceso censal y las limitaciones que presentan otras alternativas que habían sido planteadas por algunos intendentes. Entre ellas aparecieron propuestas como utilizar el padrón electoral, la matrícula escolar o la cantidad de medidores de servicios públicos para estimar la población de cada localidad.

Intendentes presentes al comienzo de la reunión. Foto: Juan Thomes.

En ese punto, el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos, remarcó que durante la reunión se evaluaron esas alternativas y sus posibles sesgos. “No hay otra metodología mejor que el censo que determine la incidencia poblacional en un municipio”, sostuvo.

También se discutió el impacto de la recaudación de impuestos provinciales en el esquema de coparticipación.

Según explicó el funcionario, uno de los factores que influye en la distribución es el domicilio fiscal de las empresas. Muchas firmas tienen actividad económica en distintas localidades, pero tributan en la ciudad donde registran su CUIT, lo que suele beneficiar a centros urbanos más grandes como Roca, Cipolletti, Bariloche o Viedma.

“Hay empresas que pueden tener una delegación o una sucursal en una localidad, pero al tener domicilio fiscal en otra terminan beneficiando a esas ciudades”, explicó Ríos.

Diferencias en la coparticipación entre municipios del Alto Valle presentes en la primera mesa zonal

El debate se da además sobre simulaciones elaboradas por la provincia que muestran cómo podría impactar una actualización de los índices con datos actuales.

En el caso de los municipios que participaron de la mesa zonal en Regina, los números proyectan escenarios diferentes entre localidades del Alto Valle Este. Mientras algunos distritos registrarían incrementos en su participación, otros tendrían reducciones respecto del esquema vigente.

Entre los casos con mayor variación aparece Regina, que según la simulación perdería cerca del 19% de los recursos coparticipables, mientras que Fernández Oro tendría uno de los mayores incrementos. Otros municipios de la región presentan cambios menores, tanto positivos como negativos.

Durante la reunión algunos intendentes plantearon la posibilidad de analizar mecanismos de compensación para aquellas localidades donde la diferencia entre el índice actual y el propuesto resulte significativa.

En paralelo, en Valle Medio, jefes comunales se reunieron a parte para poder debatir sobre las preocupaciones que tienen ante los nuevos números de la coparticipación. Por su parte, el Gobierno sacó un comunicado en el que cuestionó «la actitud de algunos intendentes con serias dificultades de gestión y funcionamiento en sus municipios, quienes intentan trasladar responsabilidades o justificar su situación interna generando polémicas sobre un tema que aún se encuentra en instancia de análisis técnico».

Las mesas de trabajo continuarán este viernes en Viedma con intendentes de la región atlántica y seguirán la semana próxima en otras zonas de la provincia.