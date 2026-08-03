La Ruta 40 recibe más de 12.000 vehículos por día en la zona de Bariloche

En el tramo de Bariloche, se produjo el mayo crecimiento de carga vehicular de la Ruta 40 en Río Negro. Foto: Archivo

La Ruta Nacional 40 tuvo un incremento del tráfico vehicular en la última década, especialmente en Bariloche donde se consolidó la Circunvalación como parte de la traza federal, que recibió un 90% más de circulación entre 2015 y 2025.

Pero si se toma en cuenta el volumen, el trayecto que va desde Bariloche hasta la intersección con la Ruta 23 (atravesando Dina Huapi, del kilómetro 2.045 al 2.054) es el que más vehículos recibe por día con 12.080 el último año, según el informe de Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) de Vialidad Nacional al que accedió Diario RÍO NEGRO.

En el mismo tramo la evolución no fue explosiva. Diez años atrás, en 2015, recibía 11.200 vehículos en promedio por día, es decir que la suba en una década fue de 7,85%.

El mayo aumento de tráfico estuvo en el tramo de la Ruta 40 desde la entrada a Bariloche hasta la salida, que concentraría desde la rotonda al aeropuerto a la rotonda de Diarco, pasó de tener un tránsito de 2.600 vehículos diarios en promedio en 2015 a 4.950 en 2025, con una suba del 90%. No hay detalles del tipo de vehículo por lo que no se puede desglosar el impacto del tránsito de camiones que realizan por esta arteria la ruta Chile-Chile.

En menor medida, pero sin ser poco el impacto, con el 55% de incremento, se nutrió el tramo desde la intersección con la Ruta Provincial 82 hasta la entrada de Bariloche (rotonda Diarco) que pasó de 6.000 a 9.300 vehículos diarios en la última década.

En el otro extremo de la Ruta 40, desde El Bolsón al límite con Chubut, el tránsito diario tuvo un leve incremento en los últimos 10 años, con una variación del 6,48%, ya que pasó de 5.400 vehículos en 2015 a 5.750 en 2025.