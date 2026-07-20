Es oficial la suspensión preventiva del intendente de Allen, Marcelo Román: regirá desde el viernes

La suspensión preventiva de Marcelo Román (LLA) como intendente de Allen quedó oficialmente formalizada. La Municipalidad publicó en el Boletín Oficial la Ordenanza N.º 044/2026, aprobada por el Concejo Deliberante y promulgada de manera tácita, que dispone el apartamiento del jefe comunal mientras se desarrolla la causa penal en la que fue imputado por presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Con la publicación comenzó a correr el plazo previsto por la propia ordenanza. Al quinto día, la medida entrará en vigencia, por lo que este viernes Marcelo Román deberá dejar el cargo de intendente.

La Ordenanza 044/2026 dispone la «suspensión preventiva y precautoria en sus funciones» de Román «hasta tanto recaiga sentencia definitiva» en la causa judicial. Además, establece que la suspensión será sin derecho a percibir dieta ni remuneración durante el tiempo que permanezca apartado de sus funciones.

La norma también determina que, una vez vigente la suspensión, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, ejercerá provisoriamente el Poder Ejecutivo municipal con todas las facultades previstas en la Carta Orgánica. En paralelo, el edil Guillermo Pennesi (JSRN) asumió la presidencia del cuerpo legislativo.

Qué cambia con la suspensión de Marcelo Román: dejará el cargo, no cobrará sueldo y asumirá Figueroa

La Ordenanza N.º 044/2026 establece la suspensión preventiva y precautoria de Marcelo Román en el cargo de intendente «hasta tanto recaiga sentencia definitiva» en la causa penal que se sigue en su contra.

La norma también dispone que, durante el tiempo que dure la suspensión, Román no percibirá dieta, remuneración, salario ni ningún otro concepto económico derivado del ejercicio del cargo.

Además, establece que el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, ejercerá provisoriamente el Poder Ejecutivo municipal con todas las atribuciones previstas por la Carta Orgánica hasta que cese la suspensión o exista una resolución definitiva sobre la situación del intendente.

La ordenanza dispone asimismo que la medida es de «ejecución y aplicación inmediata» una vez notificada al Poder Ejecutivo Municipal y ordena comunicarla al Tribunal de Cuentas, a la Junta Electoral Municipal, a la Fiscalía de Estado de Río Negro y a los organismos administrativos correspondientes para su cumplimiento.

Por último, establece que serán nulos todos los actos administrativos, resoluciones o disposiciones que se dicten en contradicción con lo dispuesto por la ordenanza, mientras la suspensión se encuentre vigente.

Román intentó presentar un veto la semana pasada

Tras la publicación de la ordenanza, Marcelo Román intentó presentar un veto contra la norma. El intendente sostuvo que lo hizo dentro del plazo previsto por la Carta Orgánica Municipal y que la secretaria del Concejo Deliberante se negó a recibir la documentación.

Según explicó a Diario RÍO NEGRO, también remitió el escrito por correo electrónico oficial y mediante carta documento, al considerar que el Concejo tiene la obligación de tratar el planteo.

Desde el cuerpo legislativo, en cambio, sostienen que la ordenanza ya se encuentra vigente y que Román carece de facultades para vetarla. El presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, afirmó que el órgano considera válida la suspensión preventiva y que será la Justicia la que resuelva la cuestión de fondo.