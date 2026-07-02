La trampa del PJ: la interna que apura el plan de Karina Milei con Diego Santilli ante el avance de Axel Kicillof

El Gobierno nacional encendió las alarmas ante los movimientos tácticos del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y un grupo de intendentes peronistas que evalúan desdoblar las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. La jugada del PJ obliga a la Casa Rosada a recalcular de apuro toda su ingeniería electoral, abriendo un fuerte interrogante sobre el futuro y el rol de la pieza más importante del nuevo Gabinete: Diego Santilli.

“De eso va a depender todo”, reconoció con desesperación un importante referente de La Libertad Avanza (LLA), ante la expectativa de que el peronismo defina su interna.

La duda central en el «Triángulo de Hierro» es si Karina Milei mantendrá el plan de lanzar a Santilli a la batalla bonaerense o si optará por preservarlo. El miedo es concreto: un ministro coordinador desgastándose en una votación anticipada en mayo podría significar una sentencia de muerte para la gestión nacional que sostiene el proyecto de reelección de Javier Milei.

De «número puesto» a preservado en la botonera del Estado

Hasta hace apenas unas horas, en el entorno íntimo de Santilli estaban convencidos de que el entonces ministro del Interior era la carta exclusiva de la secretaria general de la Presidencia para competir por la gobernación. Sin embargo, su sorpresiva entronización como jefe de Gabinete —tras la ruidosa caída de Manuel Adorni— cambió radicalmente las perspectivas de libertarios y amarillos.

Aunque la cuenta oficial de LLA en la red social X ya había puesto en circulación un spot de Santilli en claro tono proselitista, hoy existen severas dudas de que Karina quiera arriesgar a su funcionario más eficiente en las urnas si logra consolidar una buena gestión.

En las filas del «santillismo» descartan cualquier sospecha de traición por parte de «El Jefe». En el oficialismo recuerdan que Karina «siempre pagó bien», garantizando lugares clave en las listas desde 2023 y ofreciéndole ministerios de peso.

Cerca del flamante jefe de Ministros afirman que la hermana presidencial cumplió más «de lo que le hubieran pagado Horacio (Rodríguez Larreta) o Mauricio (Macri)» en su momento.

Pese al ascenso, Santilli define en privado a su nuevo puesto como una «silla eléctrica» o una «silla caliente». El recelo responde a la extrema sobreexposición del cargo y al historial de la era libertaria, que en menos de tres años ya devoró las gestiones de Nicolás Posse, Guillermo Francos y el breve interinato de Adorni. En su entorno confiesan que, desde que Adorni cayó en desgracia, sabían que no había margen para rechazar la orden presidencial.

El equilibrio entre Karina y los «rencores» de Santiago Caputo

El nuevo jefe de Gabinete deberá desplegar dotes de equilibrista para sobrevivir a la guerra fría que mantienen los otros dos vértices del poder en Balcarce 50: Karina Milei y el asesor estrella Santiago Caputo.

La orden de sus armadores es exagerar la sintonía con la hermana del Presidente, un vínculo que Santilli aceitó desde 2023 cuando decidió recostarse sobre su ala política (mientras Cristian Ritondo hacía lo propio con Caputo). Sin embargo, el «Colo» no podrá descuidar al estratega de las Fuerzas del Cielo.

“Santiago va a entender que Diego lo va a escuchar, pero que no va a poder pasar tres horas en su despacho porque se sabe que eso no le caería bien a Karina”, advierten fuentes del espacio, conocedoras de los habituales recelos de la funcionaria.

Desde el campamento de Caputo el diagnóstico es más escéptico. Los sectores más fieles al asesor presagian que el esquema bicéfalo está destinado al fracaso: “Mientras haya dos cabezas de Jefatura de Gabinete no hay forma de que funcione”.

Con información de Infobae.