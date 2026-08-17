Sorteo Telekino 2441: ¡$300 millones, camionetas 0 km y viaje a Río de Janeiro en juego!

El Telekino volvió a ser el centro de interés de miles de apostadores en todo el país, con la realización de su sorteo número 2441 este domingo 16 de agosto 2026.

Administrado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC), el popular juego poceado puso en juego un pozo acumulado estimado en $300 millones para la combinación perfecta de 15 aciertos, acompañado por un extraordinario combo de premios en especie que incluye vehículos 0 km, inmuebles rodantes y viajes internacionales.

Premios en juego del Telekino para el sorteo 2441: domingo 16 de agosto 2026

Para esta edición, el Telekino estructuró una atractiva grilla de recompensas destinadas a los cartones que alcancen el pleno de coincidencias o resulten favorecidos en las extracciones especiales:

Premio Mayor (15 aciertos) : un pozo estimado de $300 millones en efectivo más un paquete que comprende una casa rodante, dos camionetas 0 km, un auto 0 km y un viaje a Río de Janeiro.

: un pozo estimado de $300 millones en efectivo más un paquete que comprende una casa rodante, dos camionetas 0 km, un auto 0 km y un viaje a Río de Janeiro. Premios menores por aciertos : asignaciones en dinero en efectivo para quienes registren 14, 13, 12 y 11 coincidencias.

: asignaciones en dinero en efectivo para quienes registren 14, 13, 12 y 11 coincidencias. Modalidad Rekino : sorteo complementario con los mismos 15 números del cartón, con resolución obligatoria semanal (se reparte entre quienes logren la mayor cantidad de aciertos si no hay 15 aciertos).

: sorteo complementario con los mismos 15 números del cartón, con resolución obligatoria semanal (se reparte entre quienes logren la mayor cantidad de aciertos si no hay 15 aciertos). Premios al número de cartón: cinco sorteos individuales de $2.500.000 cada uno entre las boletas efectivamente comercializadas.

El valor oficial de cada cartón quedó fijado en $3.000, en todas las agencias autorizadas del territorio nacional.

Cómo jugar al Telekino en agencias oficiales y dónde seguir la transmisión

Para participar del Telekino, los apostadores deben adquirir un cartón preimpreso en las agencias o subagencias oficiales de lotería; cada tarjeta cuenta con 15 números elegidos al azar, dentro de un universo del 1 al 25.

El sorteo institucional del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires se realiza habitualmente los domingos, a partir de las 16:30. El acto se transmite en directo para todo el país a través de la señal de Canal 9 y por streaming, mediante el canal oficial de YouTube de la entidad.