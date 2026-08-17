El riesgo país trepó a 483 puntos y tocó su nivel más alto en dos meses: caen los bonos en Wall Street

El ADR de YPF en Wall Street arrancó este lunes 17 con un alza de más del 3%.

El riesgo país de la Argentina volvió a mostrar una tendencia alcista este lunes 17 de agosto y trepó hasta los 483 puntos básicos, alcanzando su valor más alto desde el 10 de junio. En una jornada sin operaciones en la Bolsa porteña ni en el mercado cambiario oficial debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, los activos argentinos cotizan únicamente en Wall Street, donde los bonos soberanos en dólares registran caídas promedio del 0,4%.

El avance del indicador elaborado por el banco J.P. Morgan consolida la corrección que experimenta la deuda pública durante agosto, período en el cual los títulos en moneda extranjera acumulan un retroceso cercano al 2,5% y el riesgo país sumó casi 50 unidades. La cautela de los inversores internacionales responde principalmente a factores del frente interno, entre los que destacan el dato de inflación de julio del INDEC, el ritmo proyectado de acumulación de reservas por parte del Banco Central y el calendario de vencimientos de deuda rumbo a 2027.

Los datos son oficiales y se desprenden de los paneles oficiales de Rava Bursátil.

Comportamiento mixto en las acciones argentinas en Wall Street

A diferencia del segmento de renta fija, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York exhiben movimientos divididos entre los distintos sectores productivos:

YPF: lidera las subas con un avance del 3,1% (US$ 51,61).

lidera las subas con un avance del (US$ 51,61). Banco Macro (BMA): registra un alza del 2,0% (US$ 79,13).

registra un alza del (US$ 79,13). Grupo Financiero Galicia (GGAL) y Transportadora de Gas del Sur (TGS): avanzan un 0,4% cada una.

avanzan un cada una. Mercado Libre (MELI): encabeza las pérdidas con un descenso del 2,9% (US$ 1.791,63).

encabeza las pérdidas con un descenso del (US$ 1.791,63). Globant (GLOB): retrocede un 1,6% (US$ 36,79).

retrocede un (US$ 36,79). Loma Negra (LOMA): cae un 1,0%, mientras que Edenor (EDN) cede un 0,7%.

Los factores que explican la debilidad de los bonos soberanos

Los informes de las principales consultoras financieras coinciden en que la deuda argentina se desacopló en las últimas semanas del desempeño del resto de los mercados emergentes, que se mantuvieron estables.

Entre las variables que inciden en la toma de ganancias se destacan la falta de catalizadores macroeconómicos de corto plazo, una actividad económica que muestra una recuperación heterogénea entre sectores y el inicio anticipado de los debates políticos y electorales de cara a los próximos comicios.