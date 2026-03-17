La UIA alerta por la baja del consumo y pide medidas para reactivar la industria

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizó su segunda reunión de Junta Directiva del año, en lo que además marcó el primer encuentro con la nueva dirección ejecutiva encabezada por María Laura Bermúdez.

La UIA advierte caída interanual y presión sobre el empleo

En ese marco, la entidad analizó la coyuntura del sector y advirtió sobre un escenario industrial con señales mixtas, marcado por caídas interanuales, repuntes mensuales y una fuerte heterogeneidad entre rubros.

Según el informe presentado por el Centro de Estudios UIA (CEU), la producción industrial registró en enero una baja interanual del 3,2% frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, mostró una recuperación del 3,1% respecto a diciembre en términos desestacionalizados, lo que sugiere un rebote parcial tras meses de contracción.

Desde la entidad señalaron que la actividad atraviesa una dinámica de “tres velocidades”. Por un lado, sectores que crecen impulsados por el agro y la energía; por otro, actividades que se mantienen estables gracias a una demanda relativamente inelástica; y, finalmente, rubros en retroceso, afectados por la caída del consumo interno y una mayor competencia de productos importados.

El empleo industrial continúa siendo uno de los principales focos de preocupación. En diciembre se registró una caída de 5.302 puestos de trabajo formales respecto al mes anterior, acumulando una pérdida de 38.971 empleos a lo largo de 2025.

El panorama es aún más complejo para las pequeñas y medianas industrias. De acuerdo con la encuesta del CEU, más de la mitad de las empresas del segmento reportó caídas tanto en su producción como en sus ventas, con la debilidad de la demanda interna como principal limitante.

En este contexto, la UIA advirtió sobre el deterioro de los indicadores de desempeño industrial y subrayó la necesidad de implementar políticas que apunten a sostener la actividad. Entre las medidas sugeridas se destacan la reducción de las tasas de interés para fomentar el crédito productivo y acciones orientadas a reactivar el consumo.

Asimismo, la Junta Directiva remarcó que la industria argentina compite en un mercado global, por lo que consideró clave mejorar su competitividad para equiparar condiciones frente a productos importados. En esa línea, la entidad aseguró que continuará elaborando propuestas para fortalecer al sector.

Finalmente, los industriales pusieron el foco en la importancia de comunicar el aporte del entramado productivo al desarrollo del país. Destacaron su rol en la generación de empleo formal, innovación, valor agregado y desarrollo federal, con presencia en todo el territorio nacional.



