Larreta, en modo campaña: cuestionó a Bullrich y se distanció de Macri: «Ese modelo fracasó»

El precandidato de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó el discurso de Patricia Bullrich, su rival política en la interna del partido, y al mismo tiempo marcó distancia de la línea del PRO que llevó a Mauricio Macri al triunfo en 2015. «Propongo algo diferente», manifestó en declaraciones radiales.

La interna de Juntos por el Cambio comienza a tomar temperatura. Ya en el arranque de la campaña a las PASO, el precandidato Horacio Rodríguez Larreta aprovechó una serie de críticas a su contrincante, Patricia Bullrich, para marcar distancia de quien fuera su mentor, el líder del PRO Mauricio Macri.

En declaraciones radiales de este miércoles, Larreta expresó su oposición a los planteos de campaña de Bullrich, vinculados con el “cómo”, es decir, la forma y el tenor con los que se tomarán las decisiones de gobierno a futuro.

«Y el cómo hace toda la diferencia, el cómo es la diferencia entre lograrlo y no. Patricia lo propone desde el mensaje fuerte. Así no funcionó. Llevamos 100 años de antinomias, peleas; gente que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, que el adversario político todo lo que diga está mal, que el Gobierno tiene que empezar de cero«, explicó Rodríguez Larreta.

De ahí que insista en marcar una separación desde el discurso de lo que propone Bullrich. «Ese modelo fracasó, mirá como estamos hoy, siguiendo ese modelo», cuestionó Larreta este miércoles en una entrevista en La Red.

Luego, siguió un comentario del precandidato de JxC que llamó la atención: «Es lo que intentó Mauricio Macri, yo propongo algo diferente. Que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar algo en la Argentina que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo”, expresó.

De este modo, Larreta marcó un cambio en lo que respecta al discurso y mostró un distanciamiento del “modelo” del PRO que le permitió lograr la victoria a Cambiemos en 2015.

“El cambio vale si le cambia la vida a la gente y se mantiene en el tiempo, sino es un ida y vuelta más de este péndulo. La diferencia es clara: el único camino posible es construir una nueva mayoría sólida, que no es unanimidad”, argumentó el precandidato presidencial que irá con el radical Gerardo Morales de vice.

En la entrevista de este miércoles, Larreta también contó que con Macri habló por última vez hace dos semanas aproximadamente. “Jamás voy a hacer una crítica personal y tampoco cuando otros u otras lo hagan conmigo, porque la unidad está por encima de todo”, aclaró el jefe de Gobierno porteño.

Ámbito