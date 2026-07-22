Incidentes en CABA por una protesta de organizaciones de izquierda: hay presencia de Gendarmería y Policía Federal

La movilización de este miércoles 22 de julio frente al Congreso reunió a jubilados, sindicatos y movimientos sociales en rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional. La convocatoria estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad y momentos de tensión en las inmediaciones del Parlamento.

La marcha fue convocada por organizaciones de jubilados y contó con el respaldo de la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y distintos movimientos sociales. El reclamo principal estuvo centrado en la situación de los haberes previsionales, el acceso a medicamentos y las condiciones de vida de los adultos mayores.

Incidentes por una protesta de organizaciones de izquierda: los motivos de la protesta

La movilización formó parte del nuevo plan de lucha lanzado por la CGT tras la finalización del Mundial 2026. La central obrera busca profundizar las medidas de protesta durante los próximos meses y fortalecer una estrategia común con otros sectores sindicales y sociales.

La concentración comenzó durante la tarde en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde se desplegó un importante operativo de seguridad para controlar el desarrollo de la protesta y evitar incidentes.

Los manifestantes expresaron su rechazo a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. Entre las consignas destacadas figuraron la defensa del sistema previsional, la recomposición de las jubilaciones y cuestionamientos al ajuste fiscal aplicado por la administración nacional.

Según los organizadores, la convocatoria buscó además mostrar una señal de unidad frente al Gobierno, en un contexto de preocupación por el empleo, los salarios y el impacto de las medidas económicas sobre los sectores más vulnerables.

Cómo se conformó el operativo de seguridad y el enfrentamiento con los manifestantes

La presencia policial respondió, en parte, a los antecedentes de manifestaciones anteriores frente al Congreso que terminaron con enfrentamientos entre manifestantes de izquierda y fuerzas de seguridad. Esos episodios habían dejado detenidos, heridos y fuertes cruces políticos sobre el accionar policial y el derecho a la protesta.

La movilización se convirtió así en la primera gran demostración de fuerza sindical y social tras el Mundial, con el Congreso como escenario de una protesta que combinó reclamos previsionales, cuestionamientos al rumbo económico y un clima de creciente conflictividad en las calles.

Los disturbios que se presentaron en la marcha

Durante la jornada se registraron momentos de tensión en distintos sectores del operativo, con empujones, forcejeos y cruces verbales entre manifestantes y efectivos. Las organizaciones participantes denunciaron un excesivo despliegue de fuerzas federales, mientras que desde el Gobierno defendieron las medidas preventivas.

Durante la protesta, referentes de los movimientos sociales cuestionaron la baja del programa Volver al Trabajo y advirtieron sobre el impacto que, según sostienen, tendrá en los sectores más vulnerables y en las economías populares.

Los dirigentes adelantaron que las manifestaciones se replicarán en diferentes puntos del país. Además, señalaron que mantendrán un plan de lucha mientras persistan los problemas vinculados al desempleo, la pobreza y la asistencia social.

En paralelo, continuaron los preparativos del operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso, donde se instalaron vallas sobre la avenida Callao. En Avellaneda también se registraron momentos de tensión entre manifestantes y fuerzas federales, aunque desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que no se utilizaron gases lacrimógenos y ratificaron que impedirán la quema de neumáticos durante las protestas.

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, llamó a profundizar la unidad entre organizaciones sociales, trabajadores y jubilados para enfrentar las políticas oficiales. También cuestionó la situación de quienes se desempeñan en comedores comunitarios y reclamó mejoras en los ingresos destinados a trabajadores de la economía popular.

Con información de TN e Infobae