Francia en alerta máxima: movilizarán 70.000 policías ante una posible protesta ambientada en Halloween

Francia enfrenta este sábado su tercera jornada consecutiva de protestas en un clima de extrema tensión social, marcado por el temor a la repetición de hechos violentos. Ante este escenario, el ministerio del Interior dispuso el despliegue de unos 70.000 efectivos de seguridad en todo el territorio nacional para contener posibles incidentes y garantizar el orden público.

Las medidas restrictivas afectaron de manera directa la movilidad urbana en la región parisina, donde más de 40 estaciones de metro permanecen cerradas y se registran alteraciones en los servicios de tranvía. En paralelo, las autoridades establecieron un toque de queda nocturno en los barrios de La República y Châtelet-Les Halles, el cual regirá entre las 23 y las 6 de la madrugada.

La coincidencia de las movilizaciones con la celebración de Halloween elevó considerablemente la preocupación gubernamental y del sector comercial. Desde la Cámara de Comercio francesa advirtieron que la jornada genera un profundo nerviosismo entre los locatarios, muchos de los cuales decidieron blindar y proteger sus vidrieras con paneles de madera ante el riesgo de destrozos.

Por su parte, las fuerzas de seguridad detectaron en distintas redes sociales convocatorias a realizar concentraciones nocturnas bajo consignas de «revolución» e invitaciones a utilizar máscaras y disfraces. Ante esta situación, el Gobierno recordó que las normativas vigentes prohíben de manera estricta el uso de elementos que oculten el rostro durante las protestas en la vía pública.

En anteriores semanas, varias personas acudieron con disfraces para non revelar su identidad y generar mayor repercusión en redes. Uno de ellos fue un manifestante vestido de Darth Vader, el cual su reacción tuvo millones de vistas en redes.

Tensión política y reclamos multisectoriales a meses de las elecciones

Este nuevo estallido social se desarrolla a escasos seis meses de las elecciones presidenciales francesas, un contexto electoral complejo donde la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, encabeza las principales encuestas de intención de voto. El presidente Emmanuel Macron cuestionó recientemente que el país atraviese un estado de agitación de tal magnitud a tan poca distancia de los comicios.

El movimiento de protesta nuclea a una heterogénea coalición que incluye a integrantes de los Chalecos Amarillos, diversos gremios sindicales y agrupaciones de estudiantes secundarios y universitarios. Sus demandas iniciales giraban en torno al incremento del costo de vida, la profundización de las desigualdades sociales y el profundo malestar por las condiciones del sistema educativo.

Con el transcurso de las semanas y la escalada de los episodios de violencia, las consignas se ampliaron para exigir una mayor protección de las libertades civiles y del derecho constitucional a la manifestación. Estos reclamos se intensificaron tras los graves disturbios del pasado 17 de octubre, jornada que dejó un saldo de saqueos e incendios en edificios públicos.

Francia vivió uno de sus peores episodios de violencia callejera de los últimos años, por las manifestaciones contra el encarecimiento de la vida y mejores condiciones educativas. (Foto: AP)

Como respuesta a aquellos incidentes, las autoridades reconocieron fallas previas en las áreas de inteligencia y seguridad, lo que motivó un endurecimiento en las restricciones a las marchas en los cascos urbanos. No obstante, la Prefectura de Policía debió acatar un fallo judicial que anuló la prohibición de una movilización central prevista entre las plazas de la Bastilla y de la Nación.

En el plano operativo, la Alcaldía de París dispuso la movilización de más de 1.000 trabajadores municipales encargados de realizar las tareas de limpieza y reacondicionamiento en los espacios públicos afectados. Las autoridades policiales reiteraron que el nivel de alerta se mantendrá al máximo ante la falta de garantías de que la jornada transcurra en absoluta paz social.