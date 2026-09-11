Un diputado chileno afirmó que las Islas Malvinas son inglesas y dijo no arrepentirse de su postura

El diputado chileno Javier Olivares Avendaño generó un fuerte rechazo argentino al sostener en una sesión parlamentaria que las Islas Malvinas son británicas. Las afirmaciones del legislador del Partido de la Gente ocurrieron el martes en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Chile. «Así como las Falkland son inglesas, el Estrecho de Magallanes es chileno”, expresó.

Según informó Infobae, el congresista ratificó sus dichos en las ultimas horas al declarar que su posición «fue muy clara y no necesita demasiadas interpretaciones».

Las justificaciones del legislador chileno sobre el pronunciamiento de Malvinas

A pesar de los cuestionamientos, Olivares Avendaño argumentó que: «Si vamos a hablar de soberanía, hablemos con claridad y con los mismos estándares para todos». El parlamentario rechazó revisar las posturas fijadas.

El dirigente reconoció que Argentina «tiene derecho a sostener» su reclamo por la vía diplomática, aunque advirtió que «una reivindicación no cambia por sí sola la realidad existente ni convierte automáticamente un territorio en propio».

Para fundamentar la postura sobre el estrecho de Magallanes, recordó la toma de posesión de 1843. Al respecto concluyó que «nuestra soberanía sobre el Estrecho no puede transformarse en una controversia cada cierto tiempo dependiendo de una declaración política o de un mapa que alguien decida exhibir».

Más allá de su postura, agregó: “Yo respeto profundamente al pueblo argentino. Somos países vecinos, tenemos una frontera gigantesca, compartimos historia, cultura, comercio y miles de familias a ambos lados de la cordillera”.

La declaración de un brigadier argentino que escaló a una disputa diplomática

El debate comenzó por las declaraciones del brigadier general argentino Gustavo Javier Valverde sobre el canal marítimo austral semanas atrás donde habló de «sobería» en el paso. Tras una nota de protesta formal de Santiago, el ministro Carlos Presti aclaró que Javier Milei reconoce la soberanía chilena en el paso

Sin embargo, el congreso trasandino aprobó la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna para el 28 de septiembre. La oposición consideró débil la postura de la diplomacia frente a Buenos Aires en medio del reclamo por los tratados vigentes.

En contraste con las afirmaciones del legislador, el presidente José Antonio Kast respaldó de manera explícita la soberanía argentina sobre el archipiélago. Durante un encuentro bilateral reafirmó el tratado de 1881 y pidió reanudar negociaciones a la brevedad.