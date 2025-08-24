Las presuntas coimas en Discapacidad alcanzan a Salud y Defensa: revelan compras millonarias autorizadas por el Gobierno

La polémica por las presuntas coimas en Discapacidad sigue sumando nuevos capítulos. En las últimas horas se revelaron informes en las que se mencionan compras millonarias autorizadas por el Gobierno, las cuales fueron realizadas por hospitales dependientes de los ministerios de Salud y Defensa.

En medio de la tormenta y la investigación a la firma Suizo Argentina S.A por el presunto pago de sobornos en el sistema de provisión de medicamentos, se revelaron documentos oficiales donde aseguran que hospitales dependientes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Defensa realizaron compras millonarias a la droguería.

La información compartida en Noticias Argentinas detalla que por parte del ministerio dependiente de Mario Lugones, hubo unas tres compras autorizadas del Gobierno. En el caso del ministerio bajo Luis Petri, se mencionó unas cuatro compras realizadas por el hospital Militar Central.

La situación se vuelve aún más controversial al contrastar las acciones de estas carteras con la decisión del PAMI, que en 2024 desestimó ofertas de la misma empresa por detectar «condiciones de pago irregulares».

Compras millonarias del Ministerio de Salud

Bajo la conducción de Mario Lugones, el Ministerio de Salud concretó adquisiciones a través de sus hospitales.

El hospital Posadas adjudicó una compra de insumos por más de $1.460 millones, mientras que el hospital Baldomero Sommer validó dos expedientes por cerca de $10.5 millones.

El total de estas operaciones en lo que va de 2025 asciende a $1.471.368.074,74, una cifra equivalente a 1,131 millones de dólares al tipo de cambio actual.

El Ministerio de Defensa también contrató a la firma

Por su parte, el Hospital Militar Central, que depende del Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri, adjudicó al menos cuatro órdenes de compra a la misma droguería entre febrero y marzo de 2025.

Los expedientes detallan adquisiciones por un total de $20.197.095,50 en apenas un mes y medio.

Estas compras se suman a los contratos que Suizo Argentina obtuvo con el IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad), un organismo también bajo la órbita de Defensa y que ha sido cuestionado por corrupción.

La continuidad de estas contrataciones en ambos ministerios, en pleno proceso de investigación judicial, ha encendido las alarmas sobre la transparencia en las compras del Estado.