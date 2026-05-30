La advertencia del FMI sobre corrupción y falta de transparencia que incomoda al Gobierno de Javier Milei

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una dura crítica contra el Gobierno al cuestionar sus mecanismos de gestión en materia de políticas anticorrupción y advirtió sobre la falta de rigurosidad en el control de las declaraciones juradas de los funcionarios.

Esta postura representa el primer cuestionamiento severo del organismo hacia la gestión de Javier Milei, con quien, hasta el momento, sostiene una relación estrecha y de diálogo permanente.

Fuerte advertencia del FMI al Gobierno

Los cuestionamientos forman parte de la segunda revisión del artículo IV que le aprobó el desembolso por US$1.050 millones al país, los cuales fueron entregado a pesar de que el Gobierno no logró cumplir con la meta de reservas del Banco Central.

La entidad presidida por Kristalina Georgieva enumeró dentro de los «desafíos pendientes» a la lucha contra la corrupción y destacó que en este punto, Argentina sacó una puntuación de sólo 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción para 2025. Al mismo tiempo apuntó que “la declaración sobre el clima de inversión de Estados Unidos y otros indicadores señalan la persistencia de estos desafíos”.

Los términos del FMI se desarrollan en el Box 9, allí se revisó los «recientes progresos» contra la corrupción y aseveró que resulta necesario «fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual«.

El reporte técnico destaca que «las normas sobre conflictos de intereses siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación», y agrega que «la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación, ya que las evaluaciones internacionales y los observadores nacionales continúan señalando demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios, lo que subraya la necesidad de fortalecer la independencia de la fiscalía y la transparencia judicial».

Este cuestionamiento severo del Fondo no fue presentado durante gestiones anteriores, ni siquiera cuando era liderado por Mauricio Macri, por ello la situación ahora incomoda a la administración de Javier Milei.

Cabe recordar que el FMI adoptó en 20218 un Marco de Gobernanza y Anticorrupción que le permite evaluar cómo las debilidades institucionales pueden afectar la economía de un país, incluyendo de forma concreta las declaraciones juradas patrimoniales, la independencia judicial y el índice de percepción de corrupción en el documento actual.

A nivel político, el plazo para hacer entrega de declaraciones juradas, que vencía el 30 de mayo, fue prorrogado por el Ejecutivo para el 31 de julio y de esta manera le otorgó dos meses más para completar los formularios ante la Oficina Anticorrupción. En este escenario se encuentra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que aún debe su balance en medio del escándalo por su patrimonio.

Por otra parte, el FMI señaló en su revisión que «continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, así como de la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión, dadas sus implicancias para la volatilidad del fondeo y la extensión del crédito de más largo plazo».

Tras esto, el organismo detalló que «se está fortaleciendo la supervisión de las instituciones financieras no bancarias» con el objetivo de «garantizar condiciones regulatorias más equitativas y monitorear adecuadamente el rápido crecimiento de la actividad fintech, donde los préstamos en mora son muy elevados».

Con información de Noticias Argentinas