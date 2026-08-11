Las universidades nacionales vuelven al paro por salarios y fondos: el Gobierno cuestionó la medida

El Frente Sindical de Universidades Nacionales llevará a cabo este miércoles un paro a nivel nacional por 24 horas en las casas de altos estudios públicas, en reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

Nuevo paro universitario de 24 horas

Esta medida implica que la mayoría de las facultades no dictarán clases presenciales ni virtuales y exige la recomposición salarial dentro del sector, debido a una brecha que estiman «superior al 28%», además de la falta de actualización en los fondos para becas y hospitales universitarios.

«Comienza el segundo cuatrimestre y el Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria, establecida por la Ley de Financiamiento Universitario. El incremento del 21,3% firmado por rectores y federaciones alineadas y cobrado en julio no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben. Por eso, la asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) rechazó esta propuesta y ratificó la necesidad de un plan de lucha a fondo», señaló Laura Carboni, secretaria general del gremio.

En la misma línea, indicaron que el cese de tareas se corresponde a «la falta de respuesta» del Poder Ejecutivo y el «sostenido ahogo presupuestario». Paralelamente, la UBA informó otro paro nacional que se extenderá durante toda la semana próxima: comenzará el lunes 18 y finalizará el sábado 22.

Desde el Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, calificaron esta medida de «política e ilegítima» y argumentaron que «las transferencias están al día», según los acuerdos previos, y remarcaron que convocaron a una reunión paritaria para el 1° de septiembre.

Este paro involucra al personal docente y no docente, nucleados en la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

En distintas provincias se realizarán jornadas de visibilización. Los gremios como la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ADIUNNE) en Resistencia, Chaco, convocaron a un bocinazo al mediodía junto a trabajadores del CONICET, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Hasta el momento, los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales llevan acumuladas al menos ocho medidas de fuerza en lo que va del año y jornadas nacionales de protesta, con paros que van de 24 y 48 horas a semanas completas de cese de actividades.

NA