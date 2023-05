Legislatura inactiva: nueva parálisis de los diputados de Neuquén por la transición

Los resultados de las elecciones del 16 de abril siguen generando sus coletazos en el gobierno provincial y ahora llegaron a la Legislatura. Tras lo que había sido una prolija reincorporación de los diputados en la misma semana posterior a los comicios, en los últimos días los problemas internos aumentaron y la actividad quedó prácticamente paralizada.

El martes los legisladores se reunieron en la comisión de Labor Parlamentaria que estaba prevista para acordar el temario de la sesión del miércoles, pero un pedido del bloque del Movimiento Popular Neuquino terminó cancelando la cita en el recinto. ¿Los motivos? “Temas partidarios”, según explicaron a sus pares sin otras precisiones.

“Nos opusimos, pero por el funcionamiento de la representación en esa comisión, fuimos derrotados en la moción”, aseguró Lucas Castelli de Avanzar.

Su par del Frente de Todos, Soledad Salaburu, evaluó que “la transición los tiene atónitos” y planteó que “para algunos, la estrategia es no presentar proyectos porque es más cómodo, para otros es evitar la posibilidad de generar debates incómodos ahora, que también se darán mañana”.

En la sesión que se había programado para este miércoles estaba previsto que ingrese el pedido del diputado Víctor Pino para renunciar al bloque del MPN y constituir uno propio, llamado Movimiento Auténtico.

La decisión, que se fundó en el triunfo de Rolando Figueroa y fuertes críticas a la conducción partidaria por no haberlo llevado como candidato, había sido considerada como “totalmente inconsulta” por el jefe de la bancada oficialista, Maximiliano Caparroz. “Por lo que sabemos, no es una decisión acompañada por la lista Azul y Blanca. Es respetable y tendrá sus motivos, pero al bloque no se lo comunicó”, había dicho en declaraciones a RÍO NEGRO.

En números 3 de las 9 sesiones ordinarias que se habían pautado para lo que va del año cumplieron los diputados.

El trasfondo de ese revuelo en el emepenismo es qué actitud tomará la agrupación que lidera el sector petrolero de Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci en la próxima gestión, dado que han mostrado acercamientos al gobernador electo. Este movimiento de Pino también hacía aumentar las sospechas sobre ello.

Su renuncia al bloque deberá ser tratada recién en la sesión del 17 de mayo, que es la próxima en el calendario.

Otro motivo por el cual se argumentó esta semana la suspensión de la que estaba pautada para el miércoles fue la falta de proyectos con despacho, algo que va de la mano de la falta de funcionamiento de las comisiones. El martes funcionaron dos de las cuatro previstas. El miércoles y jueves, directamente no se reunió ninguna.

Tampoco se lo vio en la Cámara ni participó de Labor Parlamentaria al vicegobernador y excandidato, Marcos Koopmann.