Archivaron un pedido de juicio político contra Soledad Gennari, presidenta del TSJ de Neuquén

Los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura aprobaron esta mañana el archivo de un pedido de juicio político contra Soledad Gennari, actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Fue por mayoría y tras una larga discusión respecto de las facultades que tenía la comisión para resolverlo sin pasar por el recinto. La presentación la había hecho una abogada de Chubut, en febrero de este año.

La matriculada, Cythia Tamara Castro, es una profesional bastante mediática en su provincia y conocida por haber hecho otras denuncias similares contra el Consejo de la Magistratura de Chubut e incluso un pedido de juicio político contra el exministro de Seguridad, Federico Massoni.

La denuncia contra Gennari incluía desde reproches por posteos en su Facebook contra otros magistrados, la compra de cuatro camionetas Ford Ranger hechas por el tribunal sin licitación y el haber salido sorteada por la Asociación de Profesionales Neuquinos (APN) para obtener un loteo.

También había puesto en duda el proceso por el cual se la designó al frente del TSJ tras la «reorganización administrativa» que sacó de ese lugar a Evaldo Moya en medio de los fuertes cuestionamientos del entonces candidato a gobernador, Rolando Figueroa.

«Una mezcolanza de hechos»

El presidente del bloque del Movimiento Popular Neuquino, Maximiliano Caparroz, evaluó que la presentación hecha por la abogada constituía «una mezcolanza de hechos» que no tenían justificación suficiente como para iniciar un juicio político contra Gennari.

Planteó que la bancada había analizado los seis planteos incluidos en la denuncia y que «la mayoría de ellos están resueltos en las instancias donde deben estar resueltos».

Luego, explicó que la propuesta del partido era archivar el expediente en la comisión, sin necesidad de enviarlo al recinto para que lo resuelva el pleno de la Legislatura.

Esto generó un debate con los diputados rolistas Carlos Coggiola (Democracia Cristiana) y Soledad Martínez (Frente de Todos), quienes reclamaron habilitar el tratamiento en sesión.

«Votar un archivo en esta comisión sería sacarse el lazo de encima con una mayoría circunstancial», planteó Coggiola, pues advirtió que los proyectos pueden volver a desarchivarse por pedido de algún legislador.

En cambio, Caparroz insistió con que «es importante defender el papel de las comisiones como posibilidad de admisión dado que no tenemos creada per se una comisión de admisibilidad como sí tiene el jury, donde no hay dudas sobre cómo es el proceso».

El expediente fue finalmente enviado al archivo con nueve votos a favor y cuatro en contra.