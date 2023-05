La comisión de Figueroa se conocerá en «los próximos días», según Ousset

El exconcejal Juan Luis «Pepé» Ousset tomó un rol central en la política de Neuquén porque se convirtió en el representante del próximo gobernador, Rolando Figueroa, en la mesa de transición. En diálogo con «Vos al aire» por RÍO NEGRO RADIO aseguró que no se trata de una instancia estratégica, de negociación, sino que buscan un «diagnóstico de situación» para «llegar mejor al 10 de diciembre». Además, habló sobre los integrantes de las comisiones de las que se podrían sacar indicios del próximo gabinete.

Al ser consultado sobre si podía dar nombres de quiénes serán los integrantes de las comisiones de transición, Ousset respondió, y luego reafirmó, que se darán a conocer durante «los próximos días».

Quienes integren esas comisiones estarán metidos de lleno en cuestiones técnico administrativas de las distintas áreas del estado, por lo que se puede estimar que, luego, formarán parte de los ministerios.

No es desconocido que muchos quieren asegurarse un nombre en el gabinete. Uno de los que ya lo manifestó públicamente fue el diputado Lucas Castelli, quien logró renovar su banca con Avanzar. En RÍO NEGRO RADIO dijo, a dos días de la elección, sobre Figueroa: «si me necesita en la Legislatura seguiré estando en la Legislatura y si, después del 10 de diciembre, me necesita estaré acompañándolo desde el Ejecutivo«.

Entre los trascendidos de nombres, no hay muchos que se arriesguen a apostar sobre quiénes ocuparán dos puestos claves: Economía y Energía. Sin embargo, según el anuncio de Ousset, el misterio podría develarse en breve.

Con respecto a su propia función dentro del Gobierno, aunque no lo dijo, sería «número cantado» para la jefatura de gabinete, no solo por sus décadas de su fiel acompañamiento político a Figueroa, sino por su rol en la comisión de transición, en la que dialoga con quien ocupa el cargo actualmente, Sebastián González.

Ousset y el «votá sin miedo»

Ousset, en línea con Figueroa, bajó el tono crítico que había caracterizado a la campaña de Comunidad antes de las elecciones del 16 de abril. Resaltó el acto democrático que significó el encuentro público entre mandatario saliente y entrante, además de la organización de plazos para la transición.

Recordó que la gestión actual deberá recabar informes y que ellos no tienen «injerencia en la operativa diaria».

Al ser consultado sobre el llamado, durante la campaña, a votar sin miedo, explicó que, como ante los cambios siempre hay incertidumbre, pretendían «que la gente esté tranquila, sabiendo que tenían una alta adhesión».

Aseguró que es un «cambio seguro, un cambio con garantías» y apostó a los meses que tienen por delante, antes de asumir, para tener un mejor análisis de la situación.

