El Senado debate proyectos de aliados del Gobierno para asegurar respaldo antes de tratar sus reformas

La Cámara alta debatirá este miércoles un conjunto de iniciativas impulsadas por un bloque de aliados, radicales y espacios provinciales, en busca de consolidar respaldos para alcanzar sus próximos objetivos. Las propuestas abarcan un régimen de incentivos para inversiones clave en medianas empresas y la regulación de un mercado voluntario de carbono con el fin de apuntalar las economías regionales.

Mientras la oposición dialoguista busca priorizar ambos temas, el oficialismo pretende avanzar en paralelo con los proyectos de reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal II y la ley electoral.

La bancada libertaria, liderada por Patricia Bullrich, apunta así a conceder espacio a iniciativas vinculadas con las economías regionales y los sectores productivos de distintas provincias. Como se mencionó, la expectativa recae en que este gesto facilite el tratamiento de las reformas que el Gobierno considera de su prioridad.

El gesto para los aliados: tratar sus proyectos en el Senado

Uno de los proyectos que concentra la atención es el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes. El mismo fue presentado por el senador Eduardo Vischi y según lo argumentado, busca generar beneficios fiscales para medianas empresas que realicen inversiones productivas superiores a los US$12 millones durante los primeros dos años.

La propuesta será analizada este miércoles a las 11, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economías Regionales y Legislación General, presididas por Agustín Monteverde (LLA), Jorge Capitanich y Nadia Márquez.

La iniciativa funciona como un complemento del esquema de incentivos para grandes inversiones que impulsa el Ejecutivo y comenzó a cosechar respaldo transversal durante su tratamiento en comisión.

El régimen establece beneficios como:

Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias

Devolución anticipada de créditos fiscales del IVA

Excluye de los beneficios a las inversiones financieras, de portfolio y a los bienes de cambio.

Por otra parte, la agenda contempla el tratamiento del Mercado Voluntario de Carbono, un proyecto que adquiere especial relevancia para las provincias del norte. Las iniciativas, impulsadas por los opositores dialoguistas Flavia Royón (Salta), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Misiones), buscan establecer un marco regulatorio para el desarrollo de proyectos vinculados con la reducción de emisiones y la generación de créditos de carbono.

El debate se retomará el jueves a las 17 en un plenario de las comisiones de Legislación General, Ambiente y Presupuesto. Entre los incentivos contemplados figuran beneficios fiscales para los ingresos derivados de la primera venta de créditos de carbono, amortización acelerada para determinadas inversiones tecnológicas y estabilidad fiscal para los proyectos registrados.

El tema, sin embargo, también genera controversia fuera del Congreso. Entidades ambientalistas reclamaron recientemente que el Senado incorpore una mayor participación de especialistas y comunidades en el debate, al tiempo que advirtieron sobre los impactos ecológicos, sociales y federales que podría conllevar la regulación.

Con información de Noticias Argentinas