Farmacias en Río Negro: impulsan una reforma que elimina restricciones y amplía el acceso a medicamentos

Eliminar límites para abrir farmacias, habilitar la venta con receta electrónica en toda la provincia y permitir envíos a domicilio, esos son algunos de los cambios que impulsa el gobierno de Río Negro en una reforma que apunta a modificar de fondo el funcionamiento del sector.

El proyecto, promovido por el gobernador Alberto Weretilneck, propone actualizar la Ley G Nº 4.438 bajo la premisa de que el esquema actual quedó desactualizado frente a la evolución del sistema de salud y la incorporación de nuevas tecnologías.

Uno de los puntos más sensibles es la eliminación de restricciones para la instalación de farmacias. La iniciativa plantea que ya no haya límites de distancia entre locales ni barreras vinculadas a la protección de estructuras existentes. En la práctica, esto abriría el mercado a nuevos actores y permitiría una mayor competencia, algo que desde el Ejecutivo consideran clave para mejorar el acceso a medicamentos.

El texto también establece que cualquier persona física o jurídica podrá explotar una farmacia, siempre que cuente con un director técnico responsable. A la par, introduce cambios para zonas con baja cobertura, se habilitaría que un mismo farmacéutico esté al frente de más de un establecimiento y se sumarían incentivos para fomentar la radicación en localidades alejadas.

La reforma no se limita a la apertura del mercado. También incorpora modificaciones en la forma en que se accede a los medicamentos. Entre ellas, la receta electrónica obligatoria en toda la provincia, la implementación de la telefarmacia y la posibilidad de entrega a domicilio con sistemas de control y trazabilidad.

El gobernador aseguró que la reforma busca ampliar el acceso sin resignar controles sanitarios

Según explicó Weretilneck, la iniciativa apunta a «ampliar la libertad de elección» y facilitar el acceso a un servicio esencial, aunque aclaró que el cambio no implica retirar controles estatales. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es actualizar las reglas sin resignar la supervisión sanitaria.

Otro de los aspectos incluidos es la posibilidad de realizar prescripciones digitales diferidas por hasta seis meses en tratamientos prolongados, una herramienta pensada para pacientes crónicos o con dificultades de traslado.

Desde el Gobierno provincial sostienen que el modelo vigente genera limitaciones en la cobertura, especialmente en localidades pequeñas, y que la reforma busca corregir esas desigualdades. El eje, aseguran, es construir un sistema más accesible y flexible, en línea con los cambios tecnológicos y demográficos.