Con foco en infraestructura y servicios, Viedma se encamina a su aniversario con múltiples obras activas

Con obras visibles y nuevos proyectos, Viedma se prepara para el 22 de abril. Foto Gentileza Municipio de Viedma.

A pocos días de un nuevo aniversario de la capital rionegrina, el gobernador Alberto Weretilneck recibió al intendente Marcos Castro para analizar el avance de obras y definir nuevas acciones en la ciudad.

Según informaron, el encuentro se centró en una agenda conjunta orientada a mejorar la infraestructura, los servicios y la calidad de vida en Viedma, en el marco de un plan de desarrollo que impulsa la Provincia.

Obras y proyectos en marcha en la capital rionegrina

Durante la reunión, se repasaron las principales intervenciones que se ejecutan en Viedma, entre ellas la entrega y construcción de viviendas en distintos sectores de la ciudad, junto con obras en redes de agua, cloacas y energía eléctrica que buscan mejorar los servicios básicos en los barrios.

También se destacó la repavimentación de la Ruta 51, la reciente iluminación de la Ruta 1 y las mejoras en el hangar del aeropuerto, iniciativas que apuntan a fortalecer la conectividad y la infraestructura urbana.

En paralelo, avanzan trabajos en la Terminal de Ómnibus, el nuevo Centro de Monitoreo 911 y la residencia universitaria destinada al CURZAS, proyectos considerados clave para el desarrollo de la capital provincial.

Además, se analizaron obras financiadas con fondos internacionales, como la puesta en valor del Centro Municipal de Cultura y la repavimentación integral de la Ruta 51 en el tramo que conecta con el aeropuerto.

Mirada puesta en el aniversario de Viedma

Weretilneck subrayó la importancia del trabajo conjunto y aseguró que durante el encuentro se proyectó «el futuro de Viedma y de la provincia». En ese sentido, adelantó que el aniversario del 22 de abril estará acompañado por una agenda que refleje los avances logrados.

Por su parte, Castro valoró la articulación entre ambos niveles del Estado y sostuvo que, «seguramente para el aniversario habrá nuevos anuncios, pero ya hoy es importante todo lo que venimos haciendo juntos para nuestra comunidad«.