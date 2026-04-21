Ley de Hojarasca: el oficialismo avanza con el debate en comisión pero frena su llegada al recinto

La Ley de Hojarasca entra en debate este martes. La Cámara de Diputados activó su tratamiento en comisión, peroel oficialismo adelantó que no se llevará el proyecto al recinto el miércoles como se esperaba.

El bloque de La Libertad Avanza tomó la decisión de no convocar a sesión para avanzar con la ley que impulsó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y darle prioridad a otros proyectos esta semana.

Diputados debate la Ley de Hojarasca en comisión

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presidido por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, iniciará la reunión a las 15. La misma contará con exposiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo.

Desde el oficialismo indicaron que está previsto que asistan el secretario de Transformación del Estado y Función Públcia, Matías Fariña, y el secretario de Desregulación y exdiputado nacional, Alejandro Cacace.

Luego de que termine la ronda de consultas, los titulares de las comisiones prevén pasar el dictamen a la firma.

La Ley Hojarasca que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contempla la eliminación de 70 leyes. La misma fue enviada al Congreso Nacional en octubre de 2024 y su tratamiento no prosperó.

Sturzenegger argumentó que la normativa «busca quitarle a la ciudadanía barreras que afectaron libertades individuales y generaron costos inútiles a través de diversas sobrerregulaciones».

Entre las leyes a derogar figuran, por ejemplo, una referida a la pena de azotes, abolida por la Constitución; la autorización de emisiones de televisión a color; la creación del “carnet de mochilero”; la regulación del derecho de reunión, incluso en lugares cerrados (sancionada en dictadura); y la creación de la Comisión Nacional de Cunicultura (cría de conejos).