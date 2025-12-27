Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia por la Ley de Inocencia Fiscal

Luego de que se confirmar la aprobación del Presupuesto 2026, el Senado sancionó durante la noche del viernes la ley de inocencia fiscal, la propuesta que activa cambios en el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), la Ley de Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación.

La medida impulsada por el Gobierno busca crear también un Régimen de Declaración Jurada Simplificada con el fin de redefinir el tratamiento penal y administrativo de las infracciones tributarias. Además también lo planteó como una estrategia para, si se puede, fomentar la reincorporación de «dólares del colchón».

Al finalizar el debate, el proyecto obtuvo 43 votos afirmativos y 26 negativos. De ese total, la Patagonia aportó 10 votos a favor y 4 en contra.

Ley de inocencia fiscal: cómo votaron los senadores de Neuquén

En Neuquén, la ley de inocencia fiscal no obtuvo objeciones y la votación fue en su totalidad, afirmativa:

Nadia Márquez (La Libertad Avanza): voto afirmativo

Pablo Cervi (La Libertad Avanza): voto afirmativo

Julieta Corroza (La Neuquinidad): voto afirmativo

Ley de inocencia fiscal: cómo votaron los senadores de Río Negro

Por su parte, los legisladores rionegrinos mostraron posiciones divididas durante la votación:

Martín Soria (Fuerza Patria): voto negativo

Ana Marks (Fuerza Patria): voto negativo

Enzo Fullone (La Libertad Avanza): voto afirmativo

El senador Martín Soria había adelantado durante el debate el rechazo de su bancada al proyecto. Mientras hacía su exposición, argumentó que la iniciativa «busca salvar a los grandes evasores» y que, lejos de ayudar al pequeño contribuyente, «lo hunde en el barro».

Ley de inocencia fiscal: cómo votaron los senadores de la Patagonia

En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:

Andrea Marcela Cristina (Juntos por el Cambio Chubut): voto afirmativo

Edith Elizabeth Terenzi (Juntos por el Cambio Chubut): voto afirmativo

Carlos Alberto Linares (Frente de Todos): voto negativo

En Santa Cruz:

José María Carambia (Alianza por Santa Cruz): voto afirmativo

Natalia Elena Gadano (Alianza por Santa Cruz): voto afirmativo

Alicia Margarita Antonia Kirchner (Alianza Unión por la Patria): voto negativo

y finalmente en Tierra del Fuego: