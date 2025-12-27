Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia por la Ley de Inocencia Fiscal
El proyecto que modifica el Régimen Penal Tributario obtuvo 43 votos afirmativos y 26 negativos. De ese total, los representantes de las provincias de la Patagonia aportaron 10 votos a favor.
Luego de que se confirmar la aprobación del Presupuesto 2026, el Senado sancionó durante la noche del viernes la ley de inocencia fiscal, la propuesta que activa cambios en el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), la Ley de Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación.
La medida impulsada por el Gobierno busca crear también un Régimen de Declaración Jurada Simplificada con el fin de redefinir el tratamiento penal y administrativo de las infracciones tributarias. Además también lo planteó como una estrategia para, si se puede, fomentar la reincorporación de «dólares del colchón».
Al finalizar el debate, el proyecto obtuvo 43 votos afirmativos y 26 negativos. De ese total, la Patagonia aportó 10 votos a favor y 4 en contra.
Ley de inocencia fiscal: cómo votaron los senadores de Neuquén
En Neuquén, la ley de inocencia fiscal no obtuvo objeciones y la votación fue en su totalidad, afirmativa:
- Nadia Márquez (La Libertad Avanza): voto afirmativo
- Pablo Cervi (La Libertad Avanza): voto afirmativo
- Julieta Corroza (La Neuquinidad): voto afirmativo
Ley de inocencia fiscal: cómo votaron los senadores de Río Negro
Por su parte, los legisladores rionegrinos mostraron posiciones divididas durante la votación:
- Martín Soria (Fuerza Patria): voto negativo
- Ana Marks (Fuerza Patria): voto negativo
- Enzo Fullone (La Libertad Avanza): voto afirmativo
El senador Martín Soria había adelantado durante el debate el rechazo de su bancada al proyecto. Mientras hacía su exposición, argumentó que la iniciativa «busca salvar a los grandes evasores» y que, lejos de ayudar al pequeño contribuyente, «lo hunde en el barro».
Ley de inocencia fiscal: cómo votaron los senadores de la Patagonia
En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:
- Andrea Marcela Cristina (Juntos por el Cambio Chubut): voto afirmativo
- Edith Elizabeth Terenzi (Juntos por el Cambio Chubut): voto afirmativo
- Carlos Alberto Linares (Frente de Todos): voto negativo
En Santa Cruz:
- José María Carambia (Alianza por Santa Cruz): voto afirmativo
- Natalia Elena Gadano (Alianza por Santa Cruz): voto afirmativo
- Alicia Margarita Antonia Kirchner (Alianza Unión por la Patria): voto negativo
y finalmente en Tierra del Fuego:
- Agustín Pedro Coto (Alianza la Libertad Avanza): voto afirmativo
- María Belén Monte de Oca (Alianza la Libertad Avanza): voto afirmativo
- Cándida Cristina López (Alianza Frente de Todos): voto negativo
Comentarios