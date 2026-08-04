Ley de Tierras | «¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?»: el reclamo de Fernández Sagasti al Senado

La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, solicitó participar de manera virtual en la sesión prevista para este jueves en el Senado, en la que se debatirá la Ley de Tierras, debido a que cursa un embarazo de 32 semanas y tiene prohibido realizar viajes de larga distancia por indicación médica.

Ley de Tierras: Fernández Sagasti pidió sesionar de manera virtual por su embarazo

La legisladora dio a conocer su pedido a través de un video publicado en redes sociales, donde planteó la pregunta: «¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?». En ese mensaje informó que ya envió una nota a la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para que disponga los medios tecnológicos necesarios que le permitan intervenir de forma remota durante la sesión.

Fernández Sagasti explicó que su estado de salud no le impide desempeñar sus funciones legislativas, sino únicamente trasladarse desde Mendoza hasta Buenos Aires, ya sea por vía terrestre o aérea. «Si yo fuera una senadora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la Provincia esto no me afectaría, podría estar presente en el recinto», sostuvo.

La legisladora remarcó además que no solicita un trato diferencial, sino que se garantice la representación de Mendoza en una votación considerada clave. «No pido un privilegio. Pido que se garantice la equidad federal. Mendoza tiene derecho a estar representada y yo tengo el deber de cumplir con el mandato que me confiaron sus ciudadanos», expresó.

¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?



El @SenadoArgentina fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo.… pic.twitter.com/Z65GWBFnn3 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 4, 2026

El planteo adquiere especial relevancia por el impacto que podría tener en la votación de la Ley de Tierras. El interbloque de Unión por la Patria, encabezado por José Mayans, busca reunir al menos 37 votos para rechazar la iniciativa impulsada por el oficialismo.

El espacio cuenta con 25 senadores propios y aspira a sumar el respaldo de los tres legisladores de Convicción Federal, los dos representantes de Santa Cruz, la cordobesa Alejandra Vigo, tres radicales y los dos senadores misioneros.

Con información de Clarín