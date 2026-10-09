Lorenzetti respaldó el fallo por la Ley de Tierras: “La Corte siempre defendió los recursos naturales”

Lorenzetti defendió el fallo que restituyó los límites a la compra de tierras por extranjeros. Foto: NA

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti defendió este viernes la decisión del máximo tribunal de suspender el artículo del DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras Rurales y aseguró que la protección de los recursos naturales forma parte de una línea histórica del organismo.

Ricardo Lorenzetti habló tras el fallo por la Ley de Tierras

“ La Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”, afirmó el magistrado durante una entrevista con A24. Para justificar la medida, mencionó tres ejes: los hechos concretos del expediente, la cuestión ambiental y el “debilitamiento de la participación social en el Estado democrático”.

La resolución suspendió los efectos del artículo 154 del decreto, que eliminaba la Ley 26.737 y los límites que regulan la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El tribunal fundamentó la cautelar en la necesidad de garantizar una tutela judicial efectiva y evitar posibles daños irreparables al ambiente.

Lorenzetti explicó que la decisión respondió a la falta de tratamiento de los planteos de una organización ambiental. Según sostuvo, el artículo 32 de la Ley General del Ambiente habilita a los jueces a adoptar medidas de protección incluso sin una petición expresa de parte.

El fallo contó con las firmas de Horacio Rosatti, Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia: consideró que la Corte no tenía competencia para dictar la cautelar y que la causa debía tramitar en la Justicia Federal de Bariloche.

Lorenzetti calificó de legítima la postura de su colega y descartó que las diferencias representen un conflicto dentro del tribunal. “Es bueno que haya distintas opiniones en la Corte”, señaló.

Por último, manifestó su sorpresa porque, pese a la repercusión pública del tema, solo se presentaron dos medidas cautelares. En ese contexto, instó a canalizar las demandas mediante acciones judiciales y el Congreso, al considerar que la participación institucional es fundamental para la protección ambiental.