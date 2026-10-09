Lorenzetti respaldó el fallo por la Ley de Tierras: “La Corte siempre defendió los recursos naturales”
El juez de la Corte Suprema justificó la suspensión del artículo del DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras Rurales por la necesidad de proteger los recursos naturales y garantizar la tutela judicial efectiva. Además, destacó las diferencias de criterio dentro del tribunal y cuestionó la escasa presentación de acciones judiciales sobre el tema.
El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti defendió este viernes la decisión del máximo tribunal de suspender el artículo del DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras Rurales y aseguró que la protección de los recursos naturales forma parte de una línea histórica del organismo.
Ricardo Lorenzetti habló tras el fallo por la Ley de Tierras
“ La Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”, afirmó el magistrado durante una entrevista con A24. Para justificar la medida, mencionó tres ejes: los hechos concretos del expediente, la cuestión ambiental y el “debilitamiento de la participación social en el Estado democrático”.
La resolución suspendió los efectos del artículo 154 del decreto, que eliminaba la Ley 26.737 y los límites que regulan la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El tribunal fundamentó la cautelar en la necesidad de garantizar una tutela judicial efectiva y evitar posibles daños irreparables al ambiente.
Lorenzetti explicó que la decisión respondió a la falta de tratamiento de los planteos de una organización ambiental. Según sostuvo, el artículo 32 de la Ley General del Ambiente habilita a los jueces a adoptar medidas de protección incluso sin una petición expresa de parte.
El fallo contó con las firmas de Horacio Rosatti, Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia: consideró que la Corte no tenía competencia para dictar la cautelar y que la causa debía tramitar en la Justicia Federal de Bariloche.
Lorenzetti calificó de legítima la postura de su colega y descartó que las diferencias representen un conflicto dentro del tribunal. “Es bueno que haya distintas opiniones en la Corte”, señaló.
Por último, manifestó su sorpresa porque, pese a la repercusión pública del tema, solo se presentaron dos medidas cautelares. En ese contexto, instó a canalizar las demandas mediante acciones judiciales y el Congreso, al considerar que la participación institucional es fundamental para la protección ambiental.
Comentarios