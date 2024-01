Ley Ómnibus: Legisladores radicales proponen que la Legislatura de Río Negro rechace «algunos puntos»

Los legisladores del bloque UCR Río Negro, Lorena Matzen y Ariel Bernatene, presentaron hoy un proyecto de comunicación en la Legislatura de Río Negro que apunta a informarles a Senadores y Diputados nacionales sobre los alcances que podría tener la denominada Ley Ómnibus en la provincia.

Los diputados provinciales se mostraron preocupados por el impacto negativo de esta norma en temas sensibles como «la privatización de empresas públicas, el resguardo de la producción local, energía e hidrocarburos, y el desarrollo del turismo, el deporte y la cultura«.

Esta iniciativa presentada en la legislatura ronegrina expresa formalmente el rechazo de los artículos incorporados al denominado Proyecto de Ley Ómnibus, en los términos en los que han sido redactados.

También solicitan que, en el marco de la discusión en el Congreso de la Nación, se convoque a profesionales y políticos de Río Negro, así como a miembros de los sectores privados empresariales vinculados a cada temática.

«Les está costando sostener las primeras medidas económicas y no están dialogando con nadie: no hablan con el campo, no hablan con los industriales, no hablan con los diputados y senadores que tienen que aprobarlo», sostuvo la legisladora Matzen, que pidió un amplio tratamiento de cada uno de los ítems.

Consideró que «es vital que los rionegrinos aporten su conocimiento y posicionamiento en este debate nacional. Han derrumbado el poder adquisitivo de una manera escandalosa y, por lo visto, se proponen seguir haciéndolo».

Por su parte, Ariel Bernatene manifestó que «a los radicales en esta etapa nos toca ser oposición, en ese rol debemos ejercer una oposición crítica constructiva que aporte certezas en este momento de tanta incertidumbre».

Agregó que «consideramos que desde Río Negro queremos comunicar nuestras diferencias con respecto al DNU y la Ley Ómnibus que se está tratando a nivel nacional y que involucra directamente a nuestra querida provincia».