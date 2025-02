$LIBRA | Pese al escándalo cripto de Javier Milei, el Gobierno aseguró que «fue un éxito» su reunión con Trump

Si bien Javier Milei viajó a Estados Unidos en medio de una gran polémica por la estafa de $LIBRA, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que tanto la gira como el encuentro con Donald Trump, «fue un éxito». También indicó que la imagen del presidente, no quedó afectada por la situación que se desencadenó.

La gira de Javier Milei en Estados Unidos culminó con su discurso en la cumbre de la CPAC y su encuentro con el presidente Donald Trump. El Gobierno aseguró que todo salió como lo esperaban y que pese a toda la polémica, lograron «cosechar resultados enormes».

En una entrevista brindada a Radio Mitre, Francos consideró que la figura del presidente lejos de caer, ganó una relevancia destacada a nivel mundial. Además resaltó que pese todo, logró conservar el apoyo del estadounidense, Donald Trump.

«Más que la foto, porque este no es un presidente que vaya buscando fotos porque ha tenido de todos los colores fotos y reconocimientos internacionales, yo siempre digo que es importante que el presidente viaje. Nuestro presidente se ha convertido en una figura internacional», expresó.

Tras esto el jefe de Gabinete, indicó: «Después de la situación que pasó con el token este famoso, prácticamente en la misma semana, que haya tenido el presidente esta repercusión en EEUU. El comentario que hizo el presidente Trump no es un tema menor, es el presidente de la potencia más grande del mundo que se ‘pasó por ahí’ todos los comentarios que se habían hecho acá en Argentina sobre lo que iba a hacer la gira, que iba a ser un papelón. Pero no ocurrió nada de eso. El hecho fue una equivocación si se quiere, pero eso no quita en nada la enorme repercusión que tiene el presidente».

Guillermo Francos destacó los elogios que Trump le brindó a Milei al decirle que estaba «orgulloso» de su trabajo y afirmar que lo estaba «haciendo fantástico». En este sentido comentó: «Escuchen al presidente Trump, escuchen cuando comienza su discurso en la CPAC. Faltaba que lo aplaudiera al presidente Milei».

Guillermo Francos sobre $LIBRA

Por otra parte el jefe de Gabinete habló sobre la situación con $LIBRA y lo que sucedió en el Senado, donde el oficialismo evitó la conformación de una comisión investigadora por el caso.

A esto el funcionario sentenció: «Fue un circo en el Senado, principalmente el kirchnerismo. Pero con un bloquecito de seis senadores, y con la ayuda de muchos otros, logramos dejar de lado las propuestas del kirchnerismo y sancionar las cuatro leyes que habíamos mandado a las sesiones extraordinarias. Desde el punto de vista parlamentario, ha sido una semana espectacular para el Gobierno».

Francos arremetió contra la oposición y los cuestionó por no pedir una comisión investigadora para el kirchnerismo durante los 12 años de gobierno: «¿Cuántos escándalos vivimos del kirchnerismo? ¿A nadie se le ocurrió pedir una comisión investigadora?».

Tras esto volvió a defender a Javier Milei y su gestión tras reiterar que todo el escándalo tomó repercusión con el único fin de afectar al presidente.