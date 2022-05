Llancafilo valoró que Río Negro no tiene tantos reclamos por las escuelas y señaló a un «sector sindical»

El ministro de Educación y Gobierno de Neuquén, Osvaldo Llancafilo, respondió con el promedio de presencialidad a la hora de ser consultado por los reclamos del estado edilicio de las escuelas, tema por el que señaló a un «sector sindical». Además, hizo una comparación con Río Negro para resaltar que no se registra tanta demanda por el tema del mantenimiento y consideró que el tema resalta en la provincia porque se han resuelto otros problemas, como el salarial. Al ser consultado, evitó responder sobre los funcionarios imputados por la explosión fatal de la escuela de Aguada San Roque que siguen en sus cargos y ATEN reclama que sean destituidos.

Esta mañana, en Vos A Diario por RN Radio, Llancafilo dimensionó el tema del mantenimiento escolar con el promedio de presencialidad de lo que va del año, que alcanzó el 96%. Reconoció que siempre se presentan dificultades, pero resaltó que la cifra «habla de un porcentaje altísimo de efectividad».

Para explicar que «naturalmente» se presentan problemas, enumeró que la provincia tiene, actualmente, 665 edificios escolares, con unos 12 a 14 ambientes cada uno, por lo que hay «más de siete mil ambientes» que mantener.

«Aquí no hay que confundir el reclamo de un sector sindical que está permanentemente poniendo el ojo en estas situaciones y que está bien, nosotros respetamos esto (…) hay que decir claramente que hay una inversión de más de 4 mil millones de pesos en infraestructura«, pidió Llancafilo para luego recordar que hay 38 obras en ejecución y 50 intervenciones en los sistemas de gas.

Hay un sector que está permanentemente poniendo sobre la mesa aquellos establecimientos donde hay problemas, lo aceptamos, es parte de las reglas de juego», reflexionó el ministro Osvaldo Llancafilo.

Aunque no lo mencionó, el sector al que se refirió Llancafilo es el que comanda la seccional más grande de ATEN, la de capital, a cargo de Angélica Lagunas. Este espacio ha sido el primero en difundir que una niña se lastimó el ojo con un cerco perimetral y que otra quedó internada por una pérdida de gas, por mencionar dos situaciones recientes.

En contrapartida, el ministro pidió destacar las mesas técnicas que se han conformado en toda la provincia, en las que participa la conducción provincial de ATEN y que él mismo, como funcionario, está recorriendo las localidades.

Al ser consultado por los funcionarios imputados por la explosión en Aguada San Roque, Llancafilo no brindó una respuesta directa. Quienes pertenecen a su cartera son el director general de educación rural Fabio Luna, la directora provincial de nivel primario Patricia Cresatti y el coordinador interinstitucional de la unidad de planificación e infraestructura Gabriel Potas. Los tres están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con homicidio culposo.

Neuquén, la mejor provincia

Para el ministro, el tema educativo resalta en Neuquén porque ya se avanzó con otros, como la suba del empleo privado y el acuerdo por una pauta salarial «inédita en el país». Remarcó que la Educación es un tema de interés general, más cuando la mitad de la población de la provincia, unas 400 mil personas, están vinculadas de alguna forma al sistema educativo (detalló que hay casi 200 mil estudiantes, 20 mil docentes y 6 mil auxiliares de servicio).

En la misma línea, comparó las reclamos de Neuquén: «esto no ocurre en Río Negro, más allá que las comparaciones son odiosas, cuando uno mira los puntos de comparación, Neuquén comenzó las clases el 2de marzo, como hace mucho tiempo no ocurría, sin embargo en Río Negro esto no ocurrió y cuando uno habla de cuestiones edilicias o de infraestructura quizá en Río Negro la demanda es mucho menor respecto a ese mantenimiento». Llancafilo fue más allá al remarcar «yo no se cuántas jurisdicciones del país pueden mostrar esa efectividad», en referencia a que, según indicó, fueron resolviendo los problemas que se registraron a comienzo de año en 143 edificios.

